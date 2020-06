Las notas: Un reestreno incierto

0

La Voz de Asturias Pablo Fernández

Oviedo 13/06/2020 00:53 h

El mejor

Arribas: 9. Uno de los mejores partidos del central madrileño con la camiseta del Real Oviedo. Mandó en la zaga, estuvo muy contundente en el cuerpo a cuerpo ante Kaxe y Yuri y también lució velocidad en las ayudas a Carlos Hernández y en los duelos al espacio. La gran noticia de una noche sin mucho que destacar en el cuadro carbayón.

El once

Lunin: 8,5. Clave para que el Oviedo sumase un punto. En la primera parte intervino poco y, tras un fallo en un saque de puerta, se desquitó sacándole a Yuri un tiro ajustado al palo largo. Tras el descanso, el ucraniano volvió a negar el gol a la Ponferradina en dos ocasiones: otro mano a mano frente al capitán visitante y un tiro lejano de Larrea.

Lucas Ahijado: 5. De menos a más. El canterano no jugaba desde diciembre, cuando fue titular en el encuentro copero ante el Badalona. Sufrió en el primer tiempo y tardó en asentarse sobre el césped, pero terminó el partido fresco y llegando varias veces al área rival. Nacho Gil y Javi Navarro le hicieron sudar.

Carlos Hernández: 5. Partido muy incómodo para el central jienense. Mientras Arribas salía vencedor ante los arietes visitantes, el '6' carbayón se fajaba en el aire con Kaxe y sufría al espacio con los desmarques de Yuri. Terminó el encuentro mejor.

Bolaño: 5. Encuentro sin mucho que destacar del lateral azul. Omar Ramos no lo inquietó casi nada, pero tras el descanso Iván Martínez y Saúl Crespo le hicieron sudar de lo lindo. Muy acelerado con balón, fallando pases fáciles y buscando la opción más complicada.

Sangalli: 6,5. Como casi siempre, el más activo del ataque azul. El donostiarra volvió a ser el único futbolista del Oviedo que intentó algo diferente en campo rival, partiendo desde la derecha pero apareciendo mucho por dentro. Le faltó compañía y un toque de precisión en los metros finales.

Luismi: 4,5. El gaditano firmó su encuentro más discreto desde que llegó al Oviedo en el mercado de invierno. Impreciso y hasta nervioso con balón, le costó mucho elegir bien desde la medular. Aunque por momentos Larrea y Sielva se impusieron, salvó la papeleta en fase defensiva.

Tejera: 4,5. Similar a su compañero de medular. No consiguieron juntar al equipo cuando tuvieron el balón y sus únicas apariciones cerca del área rival fueron para sacar el balón parado. Siempre le faltó precisión en el último pase, pero ayudó en tareas defensivas. Provocó un par de amarillas.

Yoel Bárcenas: 4,5. Amagó con ser uno de los jugadores diferenciales del partido en varias fases del primer tiempo, pero solo amagó. Dejó un par de conducciones en banda izquierda y no apareció más. Ziganda lo desplazó al centro buscando que participara más, pero tampoco.

Rodri: 4,5. Partido feo de ver y, seguramente, feo de jugar sobre todo para los delanteros. El soriano no se entendió con Ortuño en casi ningún momento del encuentro y su influencia en el partido fue mínima.

Ortuño: 4,5. En el primer tiempo fue el único recurso ofensivo del Oviedo, que le buscaba en largo para asentar la posesión en campo rival. El murciano ganaba los duelos, pero luego fallaba en la distribución. Tras el descanso, nada.

Desde el banquillo

Ibra: 5. Amagó en un par de jugadas con quedarse a las puertas de la ocasión, pero no llegó a tirar a puerta. Sufre cuando está solo en el ataque y no sus compañeros no le encontraron.

Borja Sánchez: 6,5. En tres toques demuestra que es uno de esos futbolistas a los que debe agarrarse un equipo con tan poco fútbol como este Real Oviedo. Una conducción diferente, un buen control y un cambio de orientación en 15 minutos son suficientes para crear más peligro al rival que en los 75 anteriores. Será clave.

Obeng: -. Dispuso de diez minutos tirado al flanco izquierdo y casi no participó.