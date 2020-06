Ziganda: «Esto va a ser muy estresante para todos»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias A. SUÁREZ

Oviedo 13/06/2020 00:37 h

José Ángel Ziganda compareció en rueda de prensa tras el empate ante la Deportiva Ponferradina (0-0) sabedor de que su equipo no había mostrado, ni de lejos, la mejor de sus caras. El Real Oviedo solo pudo sumar un punto sin ni siquiera disparar entre los tres palos. Pese a lo negativo de la vuelta a la competición, el técnico navarro quiso sacar alguna lectura positiva, sobre todo en el balance defensivo.

Decepción con el encuentro

«Está claro que no es el resultado que esperábamos. Tampoco el partido. Sabemos que llevamos dos o tres meses esperando este encuentro, pero aquí no acaba nada».

«Quizá se ha notado demasiada precipitación. Ellos han estado más tranquilos, sin un dominio claro. Han estado más cómodos que nosotros».

«El equipo nunca se ha parado. En los últimos minutos, hemos intentado acabar en su área, pero no hemos estado efectivos y nos ha costado tener más control».

«Puerta a cero. Eso está bien. Desde ahí, podemos no ir a remolque, sobre todo sin control de juego. Ha debutado un chaval y el equipo no ha bajado los brazos, se ha mantenido firme. En el aspecto defensivo, no estoy descontento».

«No hemos sido capaces de estar cómodos y transitar. Nos ha faltado fluidez. Hay que reconocer que la Ponfe está muy equilibrada. Hay que darle mérito a ellos. Regalan poco y a la contra, con Yuri, tienen mucho peligro si te despistas».

«Borja e Ibra tienen otro perfil y buscábamos el cansancio del rival para buscar otras situaciones».

«No era fácil para Lucas. Creo que ha cumplido. Ha terminado de los más frescos, estirando su banda».

«Hemos aguantado bien sin agotar los cambios. Teníamos dudas si hacer otro. Nos faltaba más desequilibrio y área. Podíamos haber cambiado el medio campo o la defensa, pero no vimos el momento de tirarnos. Nos hemos visto con esa duda. El partido no ha acabado mal, para como se ha desarrollado».

Un largo camino por delante

«Parecía que se acababa todo y no. Esto sirve para meternos en faena y que quedan 10 partidos. Tenemos que ir a por ellos».

«Ellos han tenido un córner, una de Yuri y un par más. Es un partido y ya está. Hay que pensar en el siguiente. Hay que analizar lo que hemos hecho bien, sobre todo a nivel defensivo y de esfuerzos. Ha sido un primer partido difícil. Tenemos más de lo que hemos mostrado hoy».

«Tenemos que hacer mejor las cosas. No hemos estado cómodos en el campo. Se ha notado en esa ansiedad por no saber cómo estábamos. El próximo día, espero que estemos más confiados».

«Esto va a ser muy estresante para todos. Si ganas el primer partido, te liberas. No has ganado, pero tienes un punto. El miércoles que viene partido y tenemos que trabajar. Hay cosas que tenemos que hacer mejor y que hoy no hemos estado fluidos. Nos tenemos que dar cuenta que podemos hacer más cosas».

«Si somos capaces de soltarnos, podemos hacer más cosas de las que hemos hecho hoy».

Un encuentro con varias ausencias

«Hoy nos hemos acordado del público esa última media hora. Las condiciones son iguales para todos».

«Saúl y Juanjo han tenido problemas musculares esta semana. No sé si vamos a tener problemas para contar con ellos las semanas que viene. Estaremos unos partidos sin ellos».