Ziganda: «El año se está haciendo largo»

La Voz de Asturias A. SUÁREZ

Oviedo 26/06/2020 01:05 h

El míster oviedista, José Ángel Ziganda, compareció en sala de prensa tras el empate de su equipo frente al Fuenlabrada en el Carlos Tartiere (0-0). Se trata de la tercera igualada consecutiva de los asturianos en su feudo, donde no han ganado desde que la liga se reanudase tras el parón. Para el navarro, la sensación es que se ha perdido una buena oportunidad para poner tierra de por medio con respecto a los puestos de descenso a Segunda B. Eso sí, el preparador azul dejó claro que son conscientes «del tipo de partido que es el del Soria».

Sensaciones tras un nuevo empate

«Partido muy igualado, duro. Los dos equipos, muy físicos, aunque hemos sido merecedores a los puntos. No hemos sido capaces de acertar, pero nos ha costado mucho generarles peligros e inseguridades. Han estado muy armados y nos ha costado mucho. Atrás hemos estado sólidos y no les hemos concedido prácticamente nada».

«Se han impuesto las defensas a los ataques».

«Está bien que el equipo dé sensación de solidez, de bloque y de compromiso. Se ve que todos están involucrados. Atrás, si concedes o das sensación de que concedes, se te ven los partidos. En ese sentido estamos bien».

Muchas rotaciones

«Estamos contentos porque hay gente que participó y no venía participando. Sabemos del calendario que tenemos. Contento por cómo se han comportado y han dado la cara».

«Las rotaciones las estamos utilizando por dos razones. Veo a los jugadores preparados para jugar. Los jugadores reclaman que quieren jugar. En esta mini temporada, todos van a ser necesarios. La plantilla que mejor mantenga la tensión, será la que cumpla sus objetivos».

«Cuando uno hace el equipo, no tira una moneda al aire. Lo piensa, piensa qué nos viene mejor. No es una decisión que se tome de la noche a la mañana. Todos quieren entrar, pero tienes que decidirte por once. Todos te lo ponen difícil. Es un grupo que es consciente dónde está. El año se está haciendo largo. Todo el mundo está aportando, los que juegan y los que no».

«Grippo ha tenido una actuación muy seria».

«Jimmy entiende muy bien el juego. Con esos marcajes del Fuenla, queríamos a ver si alguien enganchada el centro del campo y dar pases a los extremos. Queríamos que los del centro del campo tuvieran a alguien para conectar. Jimmy nos puede compensar para tener un jugador más en el medio y nos dé fluidez, sobre todo sin Borja en el medio».

Se escapa la opción de alejarse del descenso

«Todos queremos salir lo antes posible de la quema. Estamos apretados. Cuando ves los resultados, está claro que nuestro objetivo era ganar. Nos tenemos que mentalizar para lo que venga. Hemos querido ganar, pero no hemos podido».

«Al equipo lo veo que ha cambiado desde el primer partido ante la Ponferradina. En los demás días, en una línea para ser optimista. Estamos siendo solidos y serios. Queremos mejorar, pero se necesita tiempo y frescura».

«Lo de Soria es una auténtica final para ellos y nosotros nos tenemos q comportar como tal»

«Si hubiésemos ganado, hubiera sido algo de oxígeno. No queda otra que ir a Soria sabiendo del partido que es. La distancia es la que es».