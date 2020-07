Ziganda: «O le cogemos el gusto a sufrir o no salimos»

0

La Voz de Asturias A. SUÁREZ

Oviedo 01/07/2020 22:45 h

Momentos de tensión los que va a tener que vivir el Real Oviedo de aquí a final de temporada. Así lo ha dejado de claro José Ángel Ziganda tras la vital victoria de su equipo frente al Mirandés en el Carlos Tartiere (1-0). Para el navarro, estar «ahí abajo» limita mucho al equipo, creando todavía más ansiedad cuando el resultado es favorable. Una situación que el técnico del Real Oviedo quiere llevar con naturalidad hasta final de curso: «Les he dicho que se acostumbren».

Un encuentro muy complicado

«Sabíamos que era ganar o ganar y como se pudiera. En la situación en la que estamos, a nadie nos sobra nada. En estas circunstancias, las fuerzas son justas y andamos todos muy igualados. Contentos porque necesitábamos esta victoria. Ahora, a pensar en el Cádiz, que pelea por otro objetivo y jugarán con otra soltura. Vamos con intención de ganar».

«En cuanto hemos hecho el gol, ya quisimos conservar, que se acabe el partido…Ya se ha notado todavía más la ansiedad. La situación es la que es y hay que saber llevarlo. Entre que concedemos poco y ellos no han acertado, hemos sido capaces de sumar otro partido con portería a cero. Nos tenemos que agarrar a algo y ahora es a esto».

«El estado de la plantilla están bien los que han jugado. Ibra tiene un golpe, pero no parece mucho. Mandarle un abrazo a Limones, que sea lo menos posible».

«Grippo ha estado bien. Que juegue Carlos, Alejandro o Simone es porque confío en los tres. Son diferentes».

«Teníamos calentando a varios jugadores, pero no teníamos claros los cambios. Ortuño estaba cansado, pero estaba bien, nos permitía sacar al equipo. Luego no sabíamos. Queríamos a Rodri, pero perdíamos altura y estrategia. Viti tiene velocidad, pero Marco tiene más experiencia para ayudar a Lucas. Con Jimmy podíamos tener balón, pero no lo estábamos teniendo. Queríamos hacer cambios, pero dada la situación, no hemos visto el momento. Al final, Samu nos mantenía la estrategia y tenía velocidad. No veíamos claro los cambios, pero no por falta de confianza en los futbolistas».

«El Mirandés me gusta mucho. Están haciendo un año espectacular y juegan bien. Tiene muy buenos jugadores, técnicos, dinámicos y que disfrutan con la pelota. Su juego es muy dinámico. Es lo que esperaba de ellos. Por supuesto que se pueden meter en playoff. Tienen la ventaja que no tienen urgencia ni presión y eso les suelta en el campo».

La agonía en la zona baja

«Estás ahí abajo y ganar en casa, que nos está costando, de cara a lo anímico es mucho. Refuerza la moral y el compromiso del equipo. Nos cuesta muchísimo, pero el equipo quiere».

«A los jugadores les he dicho que nos esperan cinco partidos de sufrimiento. O le cogemos el gusto a sufrir así o no salimos. Se ha hecho muy largo todo, pero se ve que queremos. A los de abajo nos cuesta un mundo ganar. Cuando tienes el botín, cuesta más por el miedo a perder. En cuanto a confianza, no nos sobra mucho. Nos vamos a agarrar a esto. Después de ver el equipo en El Molinón, todos estábamos encantados con el compromiso. No voy a cambiar esa opinión de ellos. Peor o mejor, pero el equipo quiere. Tenemos trabajo por hacer. Tenemos cinco partidos que van a ser igual de tensionados».

«La situación es la que es y no la podemos cambiar. Tenemos que estar preparados para asumir este sufrimiento de partidos. Todos tenemos dudas y van a ser igualados. La clasificación nos aprieta y nos frena más de lo que quisiéramos. Nos tenemos que mentalizar. El que mejor la asuma, tendrá parte de ventaja. Es lo que tenemos. Intentar disfrutar con este sufrimiento. Necesitamos jugadores que quieran jugar sabiendo lo que espera. Queremos jugar, lo intentamos, pero después del gol ya se ha visto otro equipo».

«Lo bueno es que son pocos días y va a ir muy deprisa. No hay excusa de ningún tipo».