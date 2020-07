Las notas: Sin pena ni gloria

0

La Voz de Asturias

Oviedo 05/07/2020

El mejor

Lunin: 7. Lo poco rescatable del paso del Oviedo por Carranza. Paró un penalti a Álex Fernández y no tuvo que intervenir mucho más. No pudo hacer nada en los goles del Cádiz.

El once

Lucas Ahijado: 3. No fue la noche del ovetense. Falló claramente en los dos goles y no estuvo acertado en ningún momento del encuentro. Una llegada a campo rival que acabó en un centro que no remató nadie fue su única aportación en ataque.

Carlos Hernández: 3,5. En el desastre coral que fue el 1-0 del Cádiz, el jienense fue uno de los más responsables. Lozano no les dio mucho más trabajo y estuvo poco preciso con balón durante los 90 minutos.

Arribas: 5. Aunque tampoco estuvo bien en el primer tanto del Cádiz, el madrileño volvió a ser el defensa más correcto de la zaga del Real Oviedo.

Bolaño: 5. Se jugó la roja en una acción con Iza y completó los 90 minutos sin demasiados sobresaltos. En el 1-0 pierde la marca del 'Choco' Lozano. Combinó con Borja Sánchez un par de veces en campo rival y ya.

Mossa: 5. Similar a Christian. No sufrió en defensa, un par de incorporaciones a campo rival y poco más. Partido ramplón del valenciano.

Viti: 6,5. De menos a más. No apareció en el primer tiempo, pero tras el descanso fue la única amenaza rival del Oviedo cerca del área de Cifuentes. Se merece más minutos.

Lolo González: 4,5. Algún error en el pase, disputas aéreas en el centro del campo y no mucho más. Tuvo una ocasión para recortar distancias, pero no conectó un buen disparo.

Tejera: 4. Lunin evitó que una mano del catalán supusiese el 1-0 del Cádiz en el primer tramo del encuentro. Intentó liderar la salida de balón azul en ciertas ocasiones, pero fue un espejismo.

Borja Sánchez: 4,5. Como siempre, al principio fue el que más lo intentó del cuadro azul, aunque eso supusiesen varias pérdidas en el pase. Fue desapareciendo del partido con el paso de los minutos.

Rodri: 3,5. Partido muy pobre del soriano, que sigue sin estar al nivel que alcanzó antes del parón en marzo. Tuvo el 2-1 en su cabeza, pero falló incomprensiblemente un remate claro en el área pequeña.

Desde el banquillo

Luismi: 5. Por primera vez en esta recta final descansó 45 minutos. Entró y aportó algo de equilibrio al centro del campo azul.

Sangalli: 5. Alguna conducción en campo rival, pero muy poca presencia del donostiarra cerca del área de Cifuentes. Rozó el 2-1 tras un error de Cifuentes.

Ortuño: 5. El murciano dio más que Rodri y logró dar continuidad al ataque del Oviedo varias veces. No tuvo ninguna ocasión clara, aunque se inventó un acercamiento cuando el partido moría.

Coris: -. Volvió tras la lesión y no pudo participar mucho.

Saúl Berjón: -. La mejor noticia de la noche, seguramente. Volvió y ya puede sumarse a la causa. En el partido no le dio tiempo a nada.