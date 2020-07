La explicación de Ibra

View this post on Instagram

Hola muy buenas gente muy buenas OVIEDISTAS antes de todo quiero aclarar lo sucedido ayer en Cádiz. Llevo 15 años jugando al fútbol y lo de ayer no me había ocurrido nunca. Me sacaron tarjeta ROJA por decir VOY A SEGUIR HABLANDO Y ANIMANDO a los COMPAÑEROS. En ningún momento me levante del banquillo (GRADA) haciendo gesto o diciendo algo inapropiado. Con todo mi RESPETO, ayer el linier y el árbitro fueron muy injustos, no hay explicación. Lo vuelvo a decir: tanto dentro como fuera nadie me calla la boca porque este equipo que llevo dentro de mi corazón seguiré apoyando a mis compis dentro como afuera hasta que salga el sol y el miércoles más todavía 💙GRACIAS 🤬