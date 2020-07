Ziganda: «Hay días en los que sale todo redondo»

0

Oviedo 13/07/2020 00:18 h

Minutos después de conseguir una brillante victoria ante el Real Zaragoza que acerca al Real Oviedo a la permanencia, José Ángel Ziganda analizó el encuentro en la sala de prensa de La Romareda. El técnico azul habló de cómo vio el partido, de lo que supone la victoria y del partido del próximo viernes ante el Racing.

Un partido brillante

«Ha salido todo conforme con lo planeado, hay días en los que sale todo redondo. Salimos muy bien en los dos tiempos, con personalidad y con intención de atacar. Tuvimos muy buena mentalidad y acierto».

«Es el partido más completo desde que llegué, seguro. En Gijón hicimos un gran partido, pero no tuvimos tanto peligro arriba ni tanta presencia en campo rival».

«Esperaba que Obeng jugase como hoy, por eso lo puse. Le veo entrenar y sabía que podía hacer lo que justamente hizo hoy».

El juego del equipo

«Esperemos que esto sea para bien, seguro que sí. El equipo la semana pasada, en un partido muy complicado ante Las Palmas, no perdió la compostura. No fue tan brillante como hoy, pero hicimos las cosas bien. Se lo dije al día siguiente, me gustó. Hoy parecido. Muy concentrados en lo que teníamos que hacer, en el plan que teníamos, y lo han llevado a cabo a la perfección»

Las cuentas para la salvación

«Mis cuentas es ganar el viernes, hay que rematar y a ver si ganando es definitivo. Hay que disfrutar de la victoria, son tres puntos importantísimos. Nadie frena y todo el mundo quiere salir de abajo, no hay que despistarse ni un solo segundo. Si esto no lo rematas no vale de nada, no hay descanso».

«Jugamos el viernes, tenemos una gran prueba de madurez. Hay que saber disfrutar de la victoria, pero nos tiene que dar confianza para hacer las cosas mejor que otros días. Hay que demostrar y de una vez por todas cerrar la permanencia. Ya vemos los resultados que se están viendo, nadie descansa».