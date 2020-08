Dépor y Numancia piden la inhabilitación de Tebas y el oviedismo lo apoya

0

07/08/2020 19:30 h

El Deportivo y el Numancia han solicitado este viernes al Consejo Superior de Deportes (CSD) la apertura urgente de un expediente disciplinario al presidente de LaLiga, Javier Tebas «por las reincidentes infracciones muy graves cometidas, especialmente, desde el día 20 de julio», cuando se suspendió el Dépor-Fuenla, «hasta hoy».

Los dos clubes, en sus respectivos escritos, han solicitado, además de la apertura del expediente, la suspensión inmediata de forma cautelar y provisional de Tebas en el ejercicio de sus funciones. Numancia y Deportivo, que descendieron en la última jornada del campeonato y luchan por quedarse en Segunda al considerar que se incumplió una circular de la RFEF por no disputar esa fecha en horario unificado, consideran a Tebas responsable por el desplazamiento del CF Fuenlabrada a la ciudad de A Coruña, en la que estuvo confinado por los contagios de COVID-19 que se dieron en la expedición.

También incluyen el abuso de autoridad por no suspender toda la jornada, que tenía que haberse disputado en horario unificado, y decidir solo la suspensión del partido entre el Deportivo y el Fuenlabrada. En las redes sociales, y bajo la etiqueta #TebasPeligroPublico, aficionados de diferentes equipos del fútbol español se han sumado a la iniciativa y solicitan la inhabilitación de Javier Tebas. Entre las protestas, se encuentra la afición del Real Oviedo.

La APARO (Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo) y el grupo Symmachiarii se han manifestado en las redes sociales con los siguientes mensajes: «No sólo eres un peligro para el fútbol, ahora también lo eres para la salud de todos. Eres CULPABLE de haber convertido esto en un circo y se tiene que acabar» y «Un personaje sin escrúpulos que no tiene remordimiento alguno en hacer peligrar vidas humanas con tal de dar continuidad a su cortijo. El fútbol no se merece esto. Nuestra sociedad no se merece esto. INHABILITACIÓN YA».