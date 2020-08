El NMR Carlos Tartiere, a debate

0

La Voz de Asturias Pablo Fernández

Oviedo 11/08/2020 14:53 h

Campo de Teatinos, Estadio de Buenavista, Estadio Carlos Tartiere y, ahora, Estadio NMR Carlos Tartiere. El cambio de nombre en la casa del Real Oviedo ya es una realidad tras el acuerdo de patrocinio entre la entidad azul y la empresa asturiana Natural Mining Resources. Ahora, toca recabar impresiones.

LA VOZ DE ASTURIAS se ha puesto en contacto con presidentes del Real Oviedo, directivos de épocas pasadas y representantes de la afición azul para saber qué piensan sobre una de las noticias más importantes de la historia reciente del club de la capital del Principado.

Manuel Lafuente, presidente del Real Oviedo (2002-2005).

No me gusta la idea de cambiarle el nombre al estadio o añadirle siglas sin consultar antes a la afición. Dicho esto, mi opinión es contraria a añadirle nada al nombre, aunque reconozco que el cambio resulta discreto.

Toni Fidalgo, presidente del Real Oviedo (2007; 2012-2013).

Encontrar una fuente de financiación siempre es algo positivo. Ya lo es en condiciones normales, pero hacerlo en un momento como este, con dificultades de financiación por diferentes temas como la ausencia de espectadores y los trastornos derivados de la pandemia, es un valor añadido.

Ya hay precedentes en el fútbol español y muchos en el fútbol europeo. En su momento, cuando vivimos aquella situación de penuria en 2012, lo valoré con otra marca con vistas al año siguiente, pero ya no estaba en el cargo.

Puede haber algún purista al que le parezca mal que se llame NMR Carlos Tartiere, pero no modifica sustancialmente el nombre histórico. Otra cosa sería si lo llamaran NMR Arena o algo así. Creo sinceramente que es una excelente opción.

Juan Ramón González 'Torla', exconsejero del Real Oviedo.

Como aficionado al que le gusta el fútbol de valores y tradición me espanta. Es una muesca más del fútbol hiper-mercantilista al que nos han llevado totalmente alejado del aficionado que es, o debería ser, el PILAR BÁSICO de todo este mundillo.

Haber estado en el Consejo de Administración te hace intentar ponerte siempre en el otro lado y, desde ese punto de vista, entiendo que busquen todas las alternativas posibles para la generación de ingresos que nos permitan competir en las mejores condiciones posibles.

Resumiendo, creo que es otro micro paso más hacia la desafección total del aficionado en relación a este engendro de fútbol que han creado.

Manolo Ruiz, exdelegado de campo del Real Oviedo.

Me parece bien que se encuentren nuevos recursos económicos basados en la publicidad. Esto no va a influir en el nombre, va a seguir llamándose Carlos Tartiere, Tartiere o La Ería. Da igual que añadan un complemento publicitario que encima es de tres letras. Nadie va a llamarlo NMR Carlos Tartiere. Me parece una buena idea que traerá dinero a las arcas del club.

Javi Pérez, presidente de la APARO (Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo).

Entiendo que, desde el punto de vista económico, y más en la situación en la que nos encontramos, la directiva busque nuevas vías de financiación. También creo que, desde el punto del aficionado, no va ser una decisión popular, ya que la pérdida del nombre habitual hace que se pierda el romanticismo y la historia del nombre.

Por otro lado, creo que deberían de haber agotado más opciones de publicidad antes del cambio de nombre, como completar las vallas del campo. También, de cambiar el nombre del estadio lo cambiaría entero para así no mezclarlo con el actual.

Ignacio Suárez, portavoz del Grupo Symmachiarii.

Estamos en contra de la comercialización del estadio, por muchos motivos. Entendemos que el Carlos Tartiere se denomina así en homenaje al presidente que consiguió que el Real Oviedo tuviese una casa siempre, al firmar en su momento el convenio con el ayuntamiento de la ciudad. Nadie entendería poner un nombre comercial a cualquier estatua fuera del ámbito deportivo, ya que desvirtuaría ese homenaje. Prefiero que cambien por completo el nombre del estadio.

Es triste que seamos el quinto club español en comercializar el nombre de su estadio, somos pioneros en introducir más negocio en el mundo del fútbol. Esto demuestra a las claras lo que importa tanto la historia del club como los aficionados del Real Oviedo. Con este argumento todo puede ser comercializado y creemos que hay que tener más respeto a la historia y a lo que significa un club.

Es triste que, siendo un ejemplo de lo que fue una lucha social por mantener vivo al club, cuando desde un primer momento nos posicionamos al lado del lema ‘pobres pero honrados', no aceptando todos esos millones que se soltaban desde el ACF, dirigentes nefastos o cualquier patrocinador. Siempre nos orgullecimos por intentar mantener vivo el espíritu social del club, es triste que seamos de los primeros clubes en aceptar esto. En 2003 estábamos orgullosos de ser lo que éramos, ahora entramos en la rueda de lo que representa Tebas y de lo que es el fútbol actual.

Ahora espero que ningún aficionado del Oviedo se queje de los horarios, que el presidente del club no se queje del tratamiento al aficionado en cualquier estadio y que todo lo mueve el sentimiento de un club lo dejen de lado, que simplemente piensen en el dinero.

Jaime Campillo, vicepresidente de la APARO.

Estoy totalmente en desacuerdo con este tema de cambiar el nombre del estadio a los clubes históricos, los símbolos o las camisetas. Estoy en contra de este fútbol moderno que solo mira por los intereses económicos y no por los aficionados, que ahora mismo somos un cero a la izquierda.

Sé que hay que buscar el dinero y los patrocinios, pero hay otras maneras de hacerlo. Hay muchas vallas vacías en el Tartiere, por ejemplo. No sé hasta qué punto el Ayuntamiento lo permitirá, porque el estadio no deja de ser municipal. Para mí seguirá siendo el Estadio Carlos Tartiere. Este nuevo fútbol nos llevará a que nos echen del campo y cuando nos demos cuenta el club no se llamará ni Real Oviedo.

Sergio Vázquez, presidente de la Peña Oviedista Barcelona.

Me parece perfecto. Todo lo que sea sumar en lo económico y en apoyos es bueno para el club y su desarrollo. Además, con la incertidumbre de la situación y la previsible bajada de los abonados, esto tiene más valor.