El Oviedo estrena patrocinador y el Carlos Tartiere cambiará de nombre

La Voz de Asturias Pablo Fernández

Oviedo 11/08/2020 10:31 h

El Real Oviedo acaba de anunciar que la empresa asturiana Natural Mining Resources es el nuevo patrocinador del club azul para la temporada 20/21. Además de lucir en el frontal de la camiseta, la empresa sumará su marca al 'naming' del Carlos Tartiere, estadio del conjunto carbayón, que pasará a llamarse 'NMR' Carlos Tartiere.

Los rumores de un posible patrocinio principal que modificara el nombre del coliseo del Real Oviedo llevan tiempo en el aire. El propio Federico González, asesor del Grupo Carso en el club azul, afirmó a principios del pasado mes de junio lo siguiente: «Lo que no podemos hacer es no contemplar todas las posibilidades de ingreso, y el nombre del estadio es una de muchas. No es una novedad. Habrá gente a la que no le guste y habrá gente a la que sí, respetamos todas las opiniones».

Natural Mining Resources 1926 Sl es una empresa asturiana que, según informa en su web oficial, «se dedica desde hace décadas a la extracción, tratamiento y comercialización de arcillas blancas, feldespato, carbón y otros minerales, invirtiendo continuamente en nuevos recursos de materias primas y en tecnología para garantizar el uso óptimo de estas valiosas reservas».

La firma y presentación oficial del acuerdo tendrá lugar este jueves, a las 12:30 horas, en la sala de prensa del recién bautizado estadio 'NMR' Carlos Tartiere.