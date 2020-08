Ziganda: «Queremos dos delanteros y un pivote»

0

La Voz de Asturias

Oviedo 15/08/2020

Comienza un nuevo curso para el Real Oviedo. El primero con José Ángel Ziganda en el banquillo desde el inicio. Tras el proyecto de urgencia de la temporada pasada, el técnico navarro se enfrenta al reto de refrendar los buenos resultados obtenidos en los 14 encuentros que dirigió la nave azul y que valieron para obtener la salvación.

En su primera comparecencia ante los medios, Cuco apostó por huir de las excusas y ser consciente que las condiciones, lejos de ser ideales, son las mismas para todos los equipos. Además, abogó por la tranquilidad en el tema de fichajes, aunque adelantó que buscan dos delanteros y un pivote, al que dio máxima prioridad.

Primeros entrenamientos y los positivos por Covid-19

«Una primera toma de contacto. Por la manera individual en que tenemos estructurados los entrenamientos, aunque pueden interactuar, tiene su punto positivo porque es más progresivo, de menos a más. La vuelta no va a ser tan agresiva como si entrenáramos por grupos. Nos vamos a adaptar sin problemas. Tenemos tres o cuatro días para entrenar de esta manera. Lo utilizaremos de la mejor manera posible. Los jugadores están en buen tono».

«Sabemos que los positivos podían ocurrir. Está pasando en otros equipos, en la sociedad y en casi todas las ciudades. Es un tema de azar, por mucho cuidado que tengas. Cualquier familiar, cualquier contacto, en cualquier lugar inesperado te puedes contagiar. Nadie está libre del contagio. Hemos tenido la pequeña desgracia de que dos jugadores han venido contagiados. Son jóvenes, fuertes y pasarán el periodo de confinamiento que tengan que pasar y esperemos que lo antes posible puedan recuperarse. Vamos a perder estos diez días, pero el año es largo, tienen tiempo y son jugadores con un gran físico. Pequeño retraso en la preparación, pero no más».

«Tenemos que ser conscientes del momento en el que estamos y dónde estamos. Primero, tenemos un problema sanitario grande que afecta a la sociedad a nivel de salud, médico, de muertes… Hay que ser muy cuidadoso con este tema. Los que trabajamos y vivimos en el mundo del fútbol, queremos mantener esto vivo. Nos interesa a todos porque sabemos lo que significa a nivel individual y a la afición. Tenemos que salvaguardar este mundo y adaptarnos a los esfuerzos que requiere la situación. Esos esfuerzos son vivir con mucha responsabilidad, ser cuidadosos en el día a día».

«No convocaremos a nadie más del filial. Tenemos una plantilla a bastante completa. Son jugadores que nos van a aportar ilusión y energía. Si hay alguno que se puede meter, adelante. Tienen el ejemplo de Samu, pero no es fácil. Hay que animarles para que sean ambiciosos. Tenemos los puestos doblados y no vamos a tener problema».

«Que los jóvenes peleen por lo suyo, que sean respetuosos en el trato, pero muy ambiciosos en el campo. Es lo que espero de un chaval joven que se quiere comer el mundo. Necesitamos a esa gente. Eso se transmite enseguida».

«Me imagino una temporada con poca previsión, adaptándonos a todos y sin excusa ninguna. A fuego todas las semanas y atentos a cualquier imprevisto».

Un mercado muy lento

«Las condiciones están cambiando para todos. El mercado se está moviendo mucho menos. Probablemente, también bajará y todo el mundo tendrá que adaptarse a ello. Lo prioritario, la salud. Lo siguiente, salvaguardar, para nosotros, el fútbol. Hay que asumir todo esto».

«Fichajes tardíos, renovaciones tardíos, liga sin acabar, no hay calendario, pretemporada corta… Son pegas, pero para casi todos y nos tenemos que adaptar como lo hicimos anteriormente. Vamos a tener 20 o 24 jugadores el primer día de liga y, además, va a durar 10 o 12 meses. Sin excusa de ningún tipo».

«Evidentemente, me gustaría tener la plantilla cerrada, pero es muy difícil».

«Queremos que vengan dos delanteros, algún pivote más… Pero, si no estamos convencidos, preferimos esperar. Si es por traer, podíamos haber traído ya. Pero queremos algo que nos convenza, que sepamos que se va a adaptar y algo que necesitamos y que puede sumar y mejorar a lo que teníamos».

«Si hay que esperar, se espera. Lo ideal sería que estuviésemos, pero esa gente que tiene que venir, hay que tener paciencia con ellos. Vamos a llegar bien al primer partido de liga. Es preferible esperar a traer que traer solo para decir que hemos fichado».

«De todas las posiciones en las que hacen falta refuerzos, prefiero que el pivote se resuelva antes».

Primer amistoso ante ‘su' Athletic

«Contra el Athletic es un partido de pretemporada, uno más. Va a ser un rival exigente y nos va a venir bien. No será mucho más porque no es oficial, no hay nada en juego. Nos reencontraremos con gente que conocemos, que tenemos una gran amistad y que valoramos mucho».

«Esperamos que todo salga bien, que no tengamos ningún imprevisto, sobre todo en tema de lesiones».