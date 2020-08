Un once que ya coge forma

0

La Voz de Asturias A. SUÁREZ

Oviedo 30/08/2020 08:49 h

Las pretemporadas son una etapa de pruebas y más pruebas. Habitualmente, los entrenadores cuentan con un mes y medio para prepararse para el nuevo curso. Este verano, en cambio, el fútbol se enfrenta a un verano exprés en el que apenas dispondrán de cuatro semanas escasas de preparación (algunos equipos, menos).

Con este panorama, es normal que muchos preparadores se afanen en encajar cuanto antes a su equipo titular, obtener automatismos y confianza entre los futbolistas que compondrán las primeras alineaciones. José Ángel Ziganda ha optado por ese camino en este inicio de pretemporada.

Una defensa de carrerilla

El preparador oviedista apostó por una zaga muy reconocible, seguramente la que más seguridad ofreció la temporada pasada. En la portería, Joan Femenías. Por ahora, el balear es el único portero del primer equipo, a la espera de la firma de Gabriel Brazão. El de Manacor ha disputado todos los minutos en los dos amistosos y se presenta como principal candidato para abrir la temporada.

Junto a él, una línea de cuatro que Cuco ya dispuso en el tramo final de la temporada pasada: Juanjo Nieto, Simone Grippo, Alejandro Arribas y Mossa. A día de hoy, parece que ellos forman la zaga titular del Real Oviedo. Es la que más seguridad ha aportado y la que parte con ventaja en estas primeras semanas de campaña 20/21.

El coronavirus que ha afectado a Carlos Hernández parece haberle restado opciones, por lo menos en la primera fase del año. Además, el míster azul ha alineado a Christian Fernández como central ante el Celta y el Mirandés, no en el lateral. Lucas Ahijado, de hecho, ha participado en el flanco zurdo (a pierna cambiada) en estos dos partidos de preparación. Si llegará o no un lateral para competir con Mossa, está por ver todavía. Se busca, pero está lejos de ser prioritario.

Faltan fichajes en el centro del campo

El centro del campo también tiene sus fijos. Sergio Tejera será inamovible en el mediocentro, pilar básico de los esquemas de Ziganda. Lo mismo ocurre con Borja Sánchez en la banda izquierda, hombre clave en el ataque carbayón. En la otra banda, el preparador navarro espera a Marco Sangalli. El donostiarra, como Carlos, también padeció el mal trago del Covid-19 (en su caso, con síntomas) y anda escaso de preparación. Pese a partir con desventaja, se presume como titular en banda derecha.

A la espera de Sangalli y de resolver el futuro cada vez más complicado de Yoel Bárcenas, Viti Rozada está tratando de aprovechar su oportunidad de ganarse un hueco en la primera plantilla. Dos partidos y dos goles (ante el Mirandés, anulado de manera injusta).

Jimmy Suárez y Edu Cortina buscan también su sitio, aunque el segundo sabe desde hace semanas que no cuenta para la nueva temporada y que deberá buscar hueco en otro equipo. La paralización del mercado de Segunda B no ayuda a la resolución de este tema.

En el encuentro de ayer, Javi Mier participó junto a Tejera en el centro del campo. El canterano pugna por ganarse la confianza del míster en estas primeras pruebas del año. Pero la realidad es que el Real Oviedo busca activamente un mediocentro experimentado y de nivel para empezar el año. Tras los chascos de Luismi Sánchez y Luis Muñoz, la dirección deportiva ya tantea nuevas opciones. En las últimas horas, el nombre de Sergio Aguza, futbolista del Almería de 27 años, ya ha saltado a la palestra.

Una delantera a la que le falta gol

El ataque es otra línea que ocupa a Francesc Arnau y los suyos. El Real Oviedo busca en el mercado el hombre que sustituya a Alfredo Ortuño como goleador. A falta de ver en acción a Rafa Mujica, el equipo no cuenta con una referencia clara en ataque. Rodri Ríos y Samuel Obeng, que se presumen titulares en el arranque, no cuentan con ese perfil, aunque puedan sumar una buena cantidad de tantos a lo largo del año.

Cantera y descartes buscan un hueco

Si algo ha quedado claro tras este inicio liguero es que hay futbolistas que se resisten a aceptar su estatus y buscan con trabajo ganarse la confianza de Cuco Ziganda. Desde abajo ha comenzado apretando Riki Rodríguez. El talentoso futbolista del filial ha dejado varios destellos en los dos primeros amistosos. Como anunció Arnau, la pretemporada ha de servirle para ganarse un puesto.

Al igual que Edu Cortina, Diegui Johannesson tiene la puerta de salida abierta, lo que no impide que el internacional islandés haya participado ante Celta y Mirandés, por delante, incluso, de Jorge Mier o desplazando a Lucas al costado izquierdo. Andoni Ugarte y Javi Fernández parecen tenerlo mucho más difícil que sus compañeros.