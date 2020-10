Ziganda: «El fútbol es un examen final que tenemos cada semana»

0

La Voz de Asturias Pablo Fernández

Oviedo 16/10/2020 11:36 h

Minutos antes de que comenzase el entrenamiento en El Requexón, el penúltimo antes de visitar al Girona este domingo (Montilivi, 20:30 horas), José Ángel Ziganda analizó la actualidad azul en una rueda de prensa telemática. El técnico del Real Oviedo habló del encuentro en Montilivi, de la resaca del derbi, la necesidad de sumar puntos y el papel de Nahuel o Riki.

Cómo está el equipo tras el derbi

«El equipo está bien, en perfectas condiciones. Salvo Rodri, no hay ningún problema físico. Aburjania también está y disponemos de la plantilla al completo. Necesitábamos la primera victoria, la buscábamos con mucho ahínco. Trabajas con mejor humor si cabe. Ganar el derbi y sumar los primeros tres puntos, se dio todo a la vez. Pero estamos pensando en Girona desde el lunes. Sabemos qué partido viene y las semanas tan exigentes que nos esperan».

«Puntos necesitamos. Es cierto que las sensaciones no eran malas, pero hay que confirmarlos en puntos porque nos miden por la clasificación. Estamos al principio, los equipos se están haciendo y sobre todo los que han tenido bajas importantes, como nosotros».

«Los de dentro pedimos paciencia, pero estamos viendo que la paciencia a algunos se le acaba en la quinta jornada. Todos estamos expuestos a ello y era importante ganar cuanto antes para quitarnos esa pequeña losa. El fútbol es un examen final que tenemos cada semana. Todo extremos: si ganas es maravilloso y si pierdes se acaba la temporada. Hay que tener la cabeza fría, pero con puntos».

El papel de las novedades ante el Sporting

«La valoración es positiva. Tenemos una plantilla compensada en muchos aspectos, aunque hay jugadores que llegaron tarde. Veremos poco a poco qué equipo somos y qué mostramos cada domingo. A ver hasta dónde llegamos».

«Leschuk hizo un gran trabajo el otro día, fue muy incómodo para el rival y nos sujetó. Nahuel hizo un grandísimo despliegue, tanto en el apartado ofensivo como el defensivo. Participó en el gol, tuvo su incidencia. Contentos por ellos. Christian también lo hizo bien. No fue el partido más brillante que hicimos, pero sí el más completo».

«De Nahuel me está gustando mucho la actitud en el día a día. Ojos muy abiertos y escuchando, luego intenta llevarlo a la práctica. No es normal que nosotros, tras solo dos días de entrenamiento, pongamos a jugar a alguien. Y lo hicimos con él en Miranda. No ha venido a pasar el año, ha venido con muchas ganas y a tener su mejor temporada como profesional. A ver si lo conseguimos, pero me gusta mucho esa hambre que tiene».

Cómo ve al Girona. ¿Rotaciones?

«El Girona es un equipo en construcción. Siguen jugadores del año pasado, pero no ha podido contar con Stuani en un par de partidos. Han incorporado a un jugador muy importante como Cristóforo, ya el otro les dio muchísima solidez. En defensa también tuvieron cambios».

«Todavía no es un equipo que haya conseguido jugar varios partidos con los mismos jugadores. Hasta que no se de eso, no sabremos dónde estará todo el mundo. El otro día ganó en Leganés y allí no va a ganar mucha gente. Equipo con muchísimo físico y experiencia. La prueba será dura, pero nos motivará para exigirnos y saber dónde estamos hoy».

«Primero Girona, cuando acabe veremos cómo está la gente. Igual hay que hacer rotaciones por baja de cualquier tiempo, se puede dar. Vamos partido a partido y a Girona iremos con los jugadores que creemos mejor preparados».

Los minutos de Riki

«Riki va poco a poco. Es una posición difícil, tiene muchísima competencia. Es un jugador diferente, tiene que esperar su momento y estar preparado. Él sabe que tiene cosas buenísimas y otras en las que tiene que mejorar. Tiene que ser lo suficientemente maduro y fuerte, porque a un chico joven no jugar le puede costar, pero es el mundo profesional. Plantillas de 25 y no es fácil para nadie».

«Esto le tiene que curtir, entrena con gente dura. A ver si somos capaces de que juegue, tenga minutos y demuestre el fútbol que tiene. Por ahora hay jugadores que consideramos que están más hechos o son más idóneos para esa posición en la que le vemos, pero está en plantilla porque pensamos que tiene cosas interesantes y que puede sacarlas algún día».