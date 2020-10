Ziganda: «Nos ha costado un mundo»

0

La Voz de Asturias A. SUÁREZ

Oviedo 22/10/2020 21:37 h

José Ángel Ziganda se mostró crítico con su equipo en la sala de prensa del Carlos Tartiere tras el empate ante el Rayo Vallecano (0-0). El técnico oviedista confirmó lo que todo el mundo pudo observar: a su equipo le cuesta horrores crear peligro en área rival. Para Cuco, el Rayo ha sido «en líneas generales, mejores».

No le queda otra al Real Oviedo que mejorar y rápido. Apenas tres goles en los siete primeros partidos de temporada. Un bagaje muy escaso para un equipo que no quiere pasar los apuros de la campaña pasada. En líneas generales, los azules son sólidos en defensa, pero les falta lucidez en los metros finales. «Nos ha costado un mundo», llegó a decir Ziganda.

Su visión del encuentro

«Partido muy difícil para jugarlo ante un gran rival, que está confirmando la línea que está llevando en este inicio de temporada. Te obliga a muchos esfuerzos. No hemos estado cómodos en todo el partido, sobre todo en la fase ofensiva. Tenemos el recurso de Leschuk y alguna contra, pero hemos jugado a lo que ha querido el Rayo».

«No le hemos perdido la cara al partido. Somos aguerridos y hemos estado juntos. Ante un rival que ha estado mejor que nosotros, nos hemos agarrado. El partido, en líneas generales, han sido mejores».

«Veía que en la presión no éramos capaces de robar y no teníamos salida. Lo hemos intentado con más frescura a ver si enganchábamos algunas y casi lo conseguimos. En el inicio del segundo tiempo hemos estado mejor, pero nos costaba recuperar y dar dos pases. En el plano ofensivo, nos ha costado un mundo. Otras veces nos toca meter, pero hoy nos ha costado dar cuatro pases».

«Al equipo le ha faltado robar más arriba, pero el Rayo tiene más calidad, y también darle continuidad. No dábamos dos o tres pases o una conducción para despegarnos. No ha sido nuestro mejor día en el plano ofensivo. Es de los días que más justos hemos estado».

El problema del gol

«Ni dudar. Está claro que estamos dificultades para hacer gol y para hacer puntos, también en la fase ofensiva. Pero no nos tenemos que volver loco. Queda trabajar, trabajar y no bajar los brazos. Lo bueno de este equipo es que no siempre jugaremos contra un Rayo y que no nos hemos rendido. No les hemos dado muchas oportunidades. A mis jugadores los voy a animar hasta el final. En el plano de compromiso, es un equipazo y somos un gran grupo».

«La falta de presencia arriba es un tema que tenemos que atacarlo. Claro que lo veo. Estamos en un momento de enganchar a los nuevos que han venido, darles herramientas en las que nos sintamos cómodos. A ver si a base de entrenar y jugar, enganchar esa estructura que nos ayude. Se pueden ganar partidos defendiendo bien y en una contra, pero nos falta presencia, llegada, jugadores que amenacen… Estamos para buscar entre todos la mejor manera para tener más oportunidades».

«Le dábamos vueltas a los cambios. Veíamos a algún jugador cansado, pero los del Rayo son grandes, ya nos habían rematado alguna y no nos hemos atrevido a hacer ese cambio para dar energía o meter piernas frescas. Atrás, más o menos, hemos aguantado el orden defensivo, pero tenemos que dar dos pases para que el balón llegue en condiciones arriba. Tenemos que mejorar. Estamos aquí para trabajar y enganchar ese equipo que tenga más posibilidades de ganar los partidos».

Aburjania, Viti, Femenías, Carlos Hernández, Nahuel…

«Con la posición de Viti buscaba la que ha tenido, que se puede amoldar a esas posiciones y más ante un equipo como el Rayo, que nos sometía con el balón. que buscara esa espalda».

«Con Aburjania queríamos que se metiera por dentro y juntar tres, pero no nos duraba la pelota. Con balón, hemos estado a merced de ellos».

«Joan no ha tenido que intervenir mucho, pero ha tenido dos magníficas. Ha estado concentrado y metido. Ha tenido dos intervenciones brillantes».

«Nahuel, para mí, ha sido de los jugadores que más cómodos han estado con pelota, que más confianza han tenido. Le he visto que ha querido el balón y ha amenazado. Está con muchas ganas y que siga con esta línea, mejorará y nos dará más todavía».

«Las rotaciones seguro que llegan. Jugamos en tres días. Toda la gente que entrenan y no tienen ese premio, están disponibles. Estaba convencido que Carlos iba a hacer buen partido. El domingo, los que jueguen, con que lo hagan como entrenen, haremos buen partido».