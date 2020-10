Ziganda: «Estamos a tiempo de todo»

0

La Voz de Asturias A. SUÁREZ

Oviedo 29/10/2020 00:50 h

Mala noche para José Ángel Ziganda. El preparador oviedista recibió varios castigos ante la UD Logroñés. El primero, y quizá más doloroso, la derrota que sigue manteniendo a los azules en puestos de descenso. Además, el navarro fue expulsado por el colegiado Galech Apezteguía por dos protestas en dos jugadas polémicas. Para rematar la mala noche, la apuesta personal de Cuco, la titularidad de Gabriel Brazão, terminó con un fallo del brasileño que supuso el 1-1.

Pese a la mala situación y pese a solo sumar una victoria en nueve partidos, Ziganda mantiene su apuesta por el grupo y por el trabajo que está realizando el equipo. «Contamos con tiempo para todo. Para todo», repitió en sala de prensa.

La polémica actuación arbitral

«Pido disculpas al club y a la gente porque debo mantener la compostura como entrenador del Real Oviedo, aunque el día haya venido duro. No he sabido estar a la debida altura. No le he faltado en ningún momento y los que me conocen, lo saben. Han sido dos protestas, pero no he debido hacer ningún comentario, aunque en ningún momento haya sido faltoso. El árbitro ha querido mantener su autoridad. Lo siento por mí, por el equipo y por el club. El entrenador no debe ser expulsado».

«Quiero pensar que son situaciones azarosas. La de Arribas en Albacete es una acción muy gris, si intento ser objetivo. La de Simone, tengo la sensación que se ha resbalado, pero me dicen que las imágenes son más fuertes de lo que se ha visto en el campo, pero ha sido un resbalón. Son dos rojas muy azarosas. Nos ponemos por delante y ha sucedido así. En nuestra mano está salir a los campos con la actitud con la que hemos salido hoy. El equipo trabaja, pelea y no se rinde en ningún momento. No estoy contento con los resultados, pero veo que estamos a tiempo de todo. De todo es de todo. Quedando 100 puntos, voy a ir a muerte con los míos».

«Del gol de Arribas no puedo opinar».

La titularidad de Brazão

«Ha sido una decisión de principio de igualdad y principio de palabra mía. Me gusta mantener mi palabra e intentar ser justo con todo el mundo. He visto a Gabri entrenar muy bien y merecía jugar. Sigo pensando lo mismo de Joan, lo mismo que ustedes, pero pensaba que Gabri estaba entrenando espectacular y merecía jugar este partido».

«Con Joan hablé el primer día y le dije que estaba encantado con él, pero que también tenía confianza en Gabriel, que llegó tarde y empezó por detrás. Me parecía que merecía esa oportunidad. Es una decisión de principio de igualdad».

¿Cómo ha visto el partido?

«El posible 2-0 nos ha hecho daño. Tras el 1-0 nos repusimos bien. El partido lo habíamos empezado muy bien, incluso disfrutando. Con diez no hemos estado incómodos, hemos tenido personalidad y hemos dado algún susto. El 2-0 nos ha descentrado. Además, sus goles han sido en estrategia, que no tenemos que acusar el hombre menos, pero no hemos estado concentrados. El esfuerzo del equipo ha sido espectacular. Una pena que no hemos sido capaces de sacar ni un punto».

«La ausencia de Borja es porque hemos decidido jugar con dos puntas. Es un gran recambio para izquierda o segunda punta. Queríamos jugar con Gus y Samu arriba. La pinta del partido no era mala. Es bueno que tengamos alternativas. Una decisión como otra cualquiera».

«En Girona sí que salimos peor en la segunda parte. Hoy creo que ha sido un efecto psicológico. Ha sido un bajonazo tremendo y la entrada en la segunda parte no ha sido buena. No tengo la sensación de entrar mal tras los descansos».

«Soy entrenador y en la mayoría de las veces dependo de los resultados. Confío en mí y confío en el grupo. Si quieres quedar entre los dos primeros, estaré muy cuestionado. Si quieres otras cosas, hacer equipo y aspirar a otras cosas, estamos a tiempo de todo».

«El equipo es fuerte de cabeza. No estamos teniendo la recompensa al trabajo que estamos haciendo. No me engaño. Lo ves con diez otra vez, como pelea, nos meten el 1-2 y empatas… Al final nos hemos partido, pero la sensación es que no hemos sido inferiores. En un partido en condiciones normales, tenemos opciones de sacarlo, pero no ha sido así. Les voy a decir que quedan tiempo para todo. Centrarnos en Las Palmas y confiar en lo que hacemos bien, que son muchas cosas. Al equipo se le ve con nervio. Se puede confiar en el grupo».

«Tampoco estábamos mal para estar con diez. teníamos la duda de ponernos tres atrás, pero ellos con 4 arriba, era un suicidio. A ver si con Nahuel, Marco y Samu podíamos enganchar alguna. Hemos tenido acciones de llegar al área… No veíamos algo para cambiar».