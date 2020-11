Cuco mantiene la duda

0

La Voz de Asturias A. SUÁREZ

Oviedo 07/11/2020 09:50 h

Si algo funciona, no lo toques. Una máxima en la vida y también, por supuesto, en el fútbol. Son muchos los entrenadores que se aferran a ella con la ilusión de prolongar el buen momento de su equipo el máximo tiempo posible. No parece ser el caso de José Ángel Ziganda. El míster oviedista es consciente que en los resultados influyen un buen número de condicionantes y que repetir alineación no tiene por qué ser decisivo.

Ante la UD Las Palmas, el Real Oviedo completó el mejor partido de la temporada. La solidez defensiva permitió a los carbayones explotar los espacios que iban dejando los canarios. Nahuel Leiva y Borja Sánchez supieron leer las situaciones favorables y el choque estuvo teñido de azul casi del inicio al final.

Pese al buen momento y al sobresaliente rendimiento ante los de Pepe Mel, para Cuco Ziganda, «repetir es una opción, pero también la de jugar con dos delanteros. Contra el Logroñés nos quedamos con las ganas de jugar todo el partido con ambos». Una duda que planea sobre la cabeza del navarro, consciente que ante el equipo riojano, los de la capital también mostraron muy buenas intenciones mientras se mantuvieron con 11 futbolistas sobre el terreno de juego.

La duda es la inclusión de Samuel Obeng en el once titular. El ghanés entraría en la zona ofensiva como pareja de Blanco Leschuk. Desde la llegada del argentino, ambos atacantes solo han coincidido en el once titular en dos ocasiones. La primera de ellas, en el derbi ante el Sporting (1-0). La segunda, apenas unos minutos ante la UD Logroñés (2-3).

Apostar por esta alternativa atacante desharía la línea formada por Sangalli, Nahuel y Borja que tan buenos resultados ofreció ante Las Palmas. Pero Ziganda lo tiene claro: «Cada partido es diferente. Aprovecharemos nuestras virtudes y a partir de ahí veremos».