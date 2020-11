«Tejera es un jugador total»

0

La Voz de Asturias ALFONSO SUÁREZ

Oviedo 15/11/2020 11:00 h

Sergio Tejera vive uno de sus mejores momentos en el Real Oviedo. El barcelonés no es solo uno de los capitanes y el elegido para portar el brazalete, sino que ejerce un rol de líder dentro y fuera del terreno de juego. A sus 30 años, ha alcanzado la madurez como futbolista. José Ángel Ziganda lo sabe. El centrocampista es el hombre más utilizado por el técnico navarro y el único de la plantilla que acumula más de 1.000 minutos de juego a estas alturas de la temporada.

Pero Tejera no es una sorpresa. Compañeros y técnicos que se han cruzado en su carrera ya preveían lo que podía ser. Uno de ellos, Lluís Carreras, también con pasado en la capital del Principado, lo tiene muy claro: «Sergio siempre ha sido un líder». Un excompañero, como el asturiano Juan Muñiz, tampoco duda: «Para mí, es lo que representa ser un líder». También opina sobre el mediocentro Javi Rozada. El actual preparador del Racing de Santander tuvo al mediocentro a sus órdenes en su reciente paso por el banquillo del Tartiere: «Es una persona ganadora y tiene sentimiento de equipo».

El aterrizaje del catalán en tierras asturianas no fue todo lo sencillo que podría imaginarse. Pese a estar en su tercera temporada, Tejera ha tenido que convivir con la dura crítica casi desde el primer momento. Quienes le conocen, saben que eso no le desanimó de ninguna manera. «Tejera siempre está. Siempre intenta dar la cara y mostrar sus mejores cualidades, que son con el balón. En días malos, no te escondes, sino que la vuelves a pedir, la vuelves a perder y la vuelves a pedir… Es uno de los valores más importantes que representa él y que representa un capitán», comenta Muñiz.

Para Javi Rozada, otra de las personas que mejor conocen a Sergio, «el rol de líder se ve más ahora porque lleva el brazalete. Tiene más responsabilidad. Es cuando más se ve esa labor de ayudar al compañero y hacer crecer al equipo. No me sorprende. Condiciones tiene todas».

Su metamorfosis como futbolista

Talentoso e internacional Sub-15 y Sub-17, el oviedista fue uno de los primeros jóvenes que emprendieron una carrera en Inglaterra. En su caso, en el Chelsea tras proclamarse campeón de Europa y subcampeón del Mundial Sub-17 de 2007. En aquella selección, Tejera compartía vestuario con Bojan Krkic, David De Gea, Fran Mérida, Iago Falque, Nacho Fernández, Ignacio Camacho o Asier Illarramendi.

El paso de los años le llevó hasta Segunda División tras no conseguir asentarse en la máxima categoría del fútbol español. Es ahora, en Asturias, donde el catalán muestra un mayor catálogo de virtudes. «Las cualidades de Sergio siempre han sido indiscutibles, pero esa madurez adquirida hace que se conozca mucho mejor y sepa el cómo y el cuándo», admite Carreras.

Además, el que fuera su míster en Tarragona, lo tiene claro: «Antes era un jugador que por lesiones no acababa de dar el paso, ahora es un jugador total. Lo dije cuando lo ficharon, si puede tener continuidad es de los 5 mejores jugadores de la categoría. Para mí, es un jugador de Primera».

A Juan Muñiz tampoco le sorprende nada de lo que ve en Tejera. «Siempre fue muy completo en todas las facetas, prácticamente. Podía jugar de ‘6' él solo, abarcaba mucho campo, roba, aprieta… Pierde muy pocos balones y en situaciones difíciles, tiene carácter y personalidad para quererla cuando el equipo está jodido».

El centrocampista gijonés no pierde de vista a su antiguo compañero. «Tengo muy buena relación con él y hablamos casi todos los días. Vi el partido contra el Zaragoza. Siempre fue un jugador que abarcaba mucho campo. Si lo ponían de mediocentro o volante con libertad, llegaba mucho a área. Tiene buen disparo, tiene gol, tiene balón parado… Está yendo un poco en sintonía con la recuperación del Oviedo. Sergio está creciendo. Los años anteriores no fueron malos, ni mucho menos, con un nivel bastante alto y por eso juega siempre».

Pero es Javi Rozada el que da una de las claves con el barcelonés. «Ahora es una cuestión de regularidad. Su único debe era cierta irregularidad. Tejera es un jugador que sabes que, en un contexto favorable, te lo da y el equipo nota. Con balón tiene muchísimo talento. Mueve al equipo, en situaciones de presión sale. En campo contrario es su mejor registro. Es peligroso porque tiene disparo, aunque no lo use mucho, tiene último pase y te mueve el equipo con criterio. Tiene presión tras pérdida y tiene mucha capacidad de trabajo. Para la categoría, es muy completo», finaliza el técnico ovetense.