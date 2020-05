0

La gijonesa Carla García está viviendo en Malawi, con la ONG «Nación Ubuntu», donde trabaja con alrededor de 44.000 personas en un campo de refugiados. La situación con el coronavirus ha acrecentado las dificultades en los países vulnerables. Ahora, la subida del dólar dificulta la llegada de dinero desde Brasil, lugar de origen de la organización. «El dólar ha subido y esto provoca que la cantidad de dinero que nos llega es menor», cuenta Carla García. El dinero donado está en reales (moneda de Brasil) y al pasarlo la cantidad enviada disminuye. Es un momento delicado y la disminución de las ayudas se nota y mucho. «Ahora no podemos parar esas ayudas porque las personas que están aquí son más vulnerables», asegura la asturiana.

La situación en el país africano es bastante complicada, porque apenas tienen tests para hacer a la población. «Llevamos 40 contagios en el país, pero porque verdaderamente se han hecho en torno a 900 pruebas en todos el país», explica. Malawi es un país que cuenta con 20 millones de habitantes, y está entre los seis países más pobres del mundo. Además, la población vive una pandemia mundial en medio de un conflicto económico. «Aquí no se puede parar el virus con un confinamiento. La gente vive de salir a la calle a vender», explica la gijonesa. Viven en aldeas, si no pueden salir por un confinamiento como ocurrió en España, lo que va a pasar es que «las personas no van a morir de coronavirus, sino que morirán de hambre».

Al principio de la pandemia, la mayoría del personal sanitario de los hospitales, se puso en huelga porque no recibía los materiales y el dinero suficiente para el riesgo que estaban corriendo. Por ello, la mayoría de hospitales públicos, a los que puede acceder la población, vivieron una situación complicada que «ahora comienza a solucionarse». En el centro de refugiados, están aislando a aquellas personas que vienen de otros países porque han estado expuestos. Les dan comida y bienes para sobrevivir, pero «no pueden quedarse encerrados sin contacto porque se quedan sin cosas y necesitan salir». Aunque el problema sigue siendo el mismo: no se sabe cuánta gente está infectada por la falta de tests.

«Nosotros como ONG empezamos una campaña de talleres para hacer jabón y mascarillas para intentar donar a las personas», explica. Aunque trabajan lo más rápido y lo mejor que pueden, las cantidades que consiguen crear son muy bajas para la cantidad de necesidades que tiene que suplir. Carla García contactó con la Embajada de Zimbabue en busca de ayuda y permanece a la espera. « Yo entiendo que la situación es súper difícil en todo el mundo, pero es ahora cuando la situación se hace mucho más vulnerable en los países que ya eran vulnerables», cuenta la asturiana.

Cómo ayudar

Frichu Yustas ha escrito el libro «Balón Ubuntu», sobre fútbol, todo el dinero recaudado en esos libros va para su proyecto. Los libros ya hay 30 ejemplares en Gijón, y cuesta 15 euros. Para obtener alguno de esos ejemplares solo tiene que contactar con al email balon.ubuntu@gmail.com. Si alguien quisiera ayudar en eso, si le interesa el fútbol. No tienen número de cuenta en España, y podrían donar cualquier cantidad a esta cuenta de Paypal. Carla García Urbón ambién ofrece su cuenta para que pueda realizarse cualquier donación: ES46 0081 5657 4600 0635 7544.