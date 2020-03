Protectoras indican que no les cuadran las cifras del albergue de Serín

0

Redacción 01/03/2020 20:29 h

Las asociaciones protectoras de animales Gijón Felino, Rescate Animal Gijón, Jove Gatuno, Fundación Protectora de Animales del Principado de Asturias y Asociación de voluntarios por los Animales aseguran que los datos facilitados recientemente por la concejala de Salud Animal, Carmen Salas, sobre el albergue de Serín no coinciden con los datos publicados en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento. «La disparidad de cifras pone de manifiesto la falta de control existente», alegan.

La aparición de un nuevo «animales acogidos» no existente en las cifras de Transparencia es la demostración del «ánimo de enmascarar las cifras reales», explicando que un animal acogido no puede contabilizarse como salida porque sigue perteneciendo al Ayuntamiento, simplemente no está físicamente en el albergue.

Consideran que, si se aporta un desglose de salidas, «igualmente debería facilitarse ese mismo desglose de entradas». Las asociaciones, con los datos del Portal de Transparencia a 8 de diciembre (últimos datos que constan), aseguran que había 62 gatos, y esa semana salieron dos. Según los datos utilizados por la concejala en la Comparecencia, en diciembre salieron 10 gatos, por lo que, a último de diciembre, «deberían quedar un mínimo de 54 gatos, no los 43 de los que habla el informe». «Si ponemos los acogidos en el lugar que corresponde, que no es una verdadera salida, serían 50, por lo cual sigue sin cuadrar», protestan desde las asociaciones. «Seguimos sin saber el número real de gatos a cargo del Ayuntamiento», añaden.

Frente a la afirmación de la concejala, que considera que el número de felinos fallecidos es «similar» al de años anteriores, las protectoras alegan que «ese número sigue aumentando tanto en valor absoluto como en porcentual» desde el año 2017. «Desde el Ayuntamiento no se manifiesta intención ni de investigar las causas ni de buscar soluciones», critican.

En cuanto a los planes anunciados sobre la aplicación del Plan CER, afirman que resultará «muy beneficioso para todos si de verdad empieza a aplicarse un plan con los protocolos correctos». Las protectoras aseguran que lleva «años» sin hacerse, «ni tan siquiera ahora que hay un contrato de gestión donde el actual gestor ofertó, y por ello fue puntuado su proyecto, esterilizar al año 220 gatos». A 31 de diciembre, seis meses después de haber comenzado el contrato, había esterilizado 26, «cifra ridícula», según señalan.

Además, piden que se responda a si se han sustituido las jaulas de cuarentena y se han instaurado los protocolos de desinfección que se habían solicitado el Colegio de Veterinarios. Las asociaciones buscan que «se estudie con informes por qué hay tantas muertes de felinos y que se cumpla cada indicador del contrato vigente por el bienestar animal».