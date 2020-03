La asistencia veterinaria gratuita ya tiene sus primeros beneficiarios

0

La Voz de Asturias E. G. B.

Gijon 04/03/2020 05:00 h

A Blanquita, una perra de pequeño tamaño, se le retiraron con éxito los cálculos vesicales que se le habían detectado en una consulta. A Petra, de tamaño mediano, se le extirpó un tumor subcutáneo y, a Lula, otra perrita de tamaño pequeño, se le intervino de un tumor por el que le fue extirpada una cadera mamaria. Son sólo tres casos de la quincena de animales que ya están inscritos como beneficiarios de la asociación SOS Asistencia Veterinaria, que se creaba el pasado noviembre en Gijón para ofrecer asistencia gratuita a perros y gatos de personas que no disponen de recursos económicos suficientes para hacer frente a los problemas de salud de sus animales.

«Nos ha llamado muchísima gente de toda España pensando que actuábamos en todo el país, pero no nos ha desbordado la demanda. La asistencia hasta ahora ha sido bastante asumible», explica Javier Bedmar, presidente de la asociación, que explica que en noviembre de este año se hará una presentación con los resultados obtenidos en este primer año de experiencia.

De momento, indica que les ha llamado la atención que los animales cuyos propietarios recurrieron a la asociación estaban en una situación bastante crítica y a buena parte de ellos se les ha intervenido quirúrgicamente con un resultado satisfactorio en todos. Además, Bedmar explica que los dueños han respondido muy bien y, pese a su falta de recursos económicos, han hecho un esfuerzo para hacer frente a la medicación que sus animales requerían tras las intervenciones. “Son personas muy interesadas en cumplir las prescripciones facultativas. Están muy comprometidos”, dice Bedmar, que confía en establecer una colaboración con la Fundación Municipal de Servicios Sociales de Gijón para que la disponibilidad de este servicio llegue a más propietarios de animales que lo necesiten.

Cuando la asociación aún era una idea les trasladó la iniciativa, que fue bien acogida e incluso se le indicó que había demanda en Gijón para un servicio gratuito de estas características. Ahora que ya es una realidad, vuelve a ofrecer su colaboración para que oferten esta asistencia veterinaria entre quienes recurren a servicios sociales en la ciudad. Este proyecto, además, ha dado el salto a otras comunidades autónomas y, en concreto, veterinarios de Cataluña y País Vasco se han puesto en contacto con la asociación de Gijón para poner en marcha iniciativas similares.

«En noviembre -explica Bedmar- queremos hacer una presentación oficial para mostrar los números de este periodo de prueba y demostrar que, después de lanzarnos a la piscina, se puede hacer y nadie se ahoga por ello». A esa presentación se invitará a representantes municipales, como la alcaldesa de Gijón como presidente de la Fundación de Servicios Sociales o la concejala de Salud Animal, y del Colegio de Veterinarios de Asturias. Con ello, además, se invitará a otras clínicas veterinarias a sumarse a una iniciativa que se ha puesto en marcha en el centro veterinario de Montevil, que ha participado en la fundación de la asociación y es donde se realizan las consultas e intervenciones a través de un convenio de colaboración.

El servicio que presta SOS Asistencia Veterinaria no incluye tratamientos preventivos como las vacunaciones, la esterilización y la castración por entender son cuestiones relacionadas con una tenencia responsable. En este sentido, los requisitos para acceder al servicio son ser perceptor del salario social básico o de una pensión no contributiva. Otro requisito del servicio, que establece un animal como límite por familia, es que los perros estén correctamente inscritos en el Registro de Identificación de Animales del Principado de Asturias (Riapa) a nombre del solicitante de la ayuda y que lleven al menos 18 meses a la fecha de la concesión del salario social básico o pensión no contributiva. En el caso de los gatos, al no ser obligatorio el microchip, se deberá aportar la cartilla vacuna con las mismas características.

La asistencia, además de consultas, incluye pruebas diagnósticas que se puedan realizar en el centro veterinario, intervenciones quirúrgicas de carácter no preventivo, hospitalización, administración de fluidos y tratamientos de uso hospitalario o eutanasia.