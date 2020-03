Gijón limita las bodas en el ayuntamiento a diez personas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias La Voz

Gijon 13/03/2020 13:37 h

El Ayuntamiento de Gijón amplía las medidas preventivas para evitar el contagio del nuevo coronavirus (Covid-19) con nuevos cierres de instalaciones municipales, espacios públicos y equipamientos, según se ha decidido en una reunión celebrada esta mañana y presidida por la alcaldesa de Gijón, Ana González Rodríguez.

De esta manera, a lo largo del día de hoy y durante los próximos 14 días naturales, cerrarán las instalaciones deportivas municipales, la red de museos y bibliotecas municipales y los centros municipales integrados, manteniendo en este último caso, los servicios de registro y atención al público que también sufrirán modificaciones.

En este sentido se priorizará la atención telefónica y telemática, y la presencia se desarrollará a través de cita previa, espaciando las citas en el tiempo para evitar aglomeraciones. El personal municipal dedicado a la atención al público trabajará por turnos, manteniendo en todo momento, la distancia de seguridad recomendada con el usuario o usuaria del servicio.

Siguiendo el cierre de colegios decretado por el Gobierno del Principado, las escuelas infantiles de 0 a 3 años permanecerán también cerradas, si bien hoy se ha mantenido un día de transición para aquellas familias que no hayan tenido tiempo de buscar una solución. Al igual que las niñas y niños, las trabajadoras no estarán tampoco en las escuelas.

El cierre preventivo también afecta al Jardín Botánico Atlántico, al igual que las zonas de juegos infantiles y de práctica deportiva de personas mayores en los parques de la ciudad, que serán precintadas.

Quedan suspendidos también los talleres de empleo, las escuelas taller y la escuela de segunda oportunidad desarrollados por la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo. Asimismo, tanto el rastro como el mercado ecológico y artesano que se iban a celebrar este fin de semana han quedado suspendidos.

Respecto a las bodas que se celebran en el ayuntamiento cada fin de semana, se limitará a diez el número de personas presentes en el Salón de Recepciones a partir del próximo fin de semana. Para ello, el servicio de Protocolo del ayuntamiento se ha puesto en contacto con los contrayentes para que reduzcan lo máximo posible el número de personas presentes en el enlace.

El ayuntamiento ha decidido igualmente aprovechar estos días para acometer en las escuelas de 0 a 3 años, colegios, instalaciones deportivas municipales y centros sociales de mayores. Asimismo se reforzará la limpieza en la Cocina Económica, el Albergue Covadonga y los centros de día.

Respecto al personal municipal, se potenciará el teletrabajo y se establecerá una mayor separación entre los puestos de trabajo. También se amplían las medidas preventivas en las empresas municipales de autobuses (Emtusa), Aguas (EMA) y Servicios del Medio Ambiente Urbano (Emulsa).

Así, se cancelan los servicios nocturnos del búho y la línea que va a El Musel, ajustándose la oferta de líneas a la demanda existente. También se desinfectarán todos los autobuses a diario y los conductores y conductoras dispondrán de desinfectante de manos con alcohol. Por último, las primeras filas del autobús se dejarán vacías para establecer distancia de seguridad entre usuarios y conductor.

En la EMA se ha escalonado la entrada y salida de los vestuarios para evitar aglomeraciones y los lectores de contadores no entran en los domicilios particulares a hacer las revisiones de contadores. En su lugar se dejan en los buzones cuestionarios para que se rellenen y envíen a la empresa. También se han flexibilizado los horarios de entrada y salida de la empresa y se estudia la implantación de otras medidas que permitan que trabajadores y trabajadoras no permanezcan todos a la vez en el interior del centro. Además se suspende también la atención ciudadana presencial, sustituyéndola por telefónica y telemática.

En Emulsa se fomentará igualmente el teletrabajo, la entrada escalonada en los vestuarios y la flexibilidad y conciliación laboral. En el caso de esta empresa, se suspende también la atención ciudadana presencial en sus oficinas, potenciando la telefónica (985.141414) y la telemática en mailemulsa@emulsa.org.

La previsión municipal es que todas estas medidas se hayan puesto en marcha a las 14 horas del día de hoy, se prolongarán durante los próximos 14 días y podrán ser revisadas en función de los cambios que puedan ir produciéndose.