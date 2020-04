Más de 160.000 gijoneses no se han movido de casa durante la cuarentena

0

La Voz de Asturias

Gijon 17/04/2020

Algo más de 160.000 gijoneses no se han movido de casa desde el pasado 15 de marzo, cuando comenzaba el estado de alarma decretado para evitar la propagación del coronavirus. O no han salido en absoluto a la calle o, si lo han hecho, no llevaban el móvil encima, pero en todo caso suponen casi el 60% de los habitantes de la ciudad, que desde la entrada en vigor del decreto hasta el pasado 12 de abril ha visto reducida su movilidad en un 76% en comparación con la que se había registrado en la semana del 14 al 20 de febrero de este mismo año, cuando el coronavirus no era ni mucho menos la pesadilla sanitaria, laboral y económica en la que se ha convertido.

Estos datos se extraen del análisis de la movilidad que ha realizado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana mediante el posicionamiento de los teléfonos móviles y aprovechando las posibilidades del Big Data frente a la pandemia. Este estudio, que se ha hecho a nivel nacional, autonómico y provincial, también muestra la movilidad y analiza los viajes realizados a más de 500 metros en 17 ciudades -entre ellas, Gijón- en representación de cada comunidad autónoma.

El estudio también muestra el número de habitantes que ha realizado entre uno, dos o más viajes. La media de gijoneses que, en esos primeros 29 días de confinamiento domicliario, salieron al menos una vez a la calle para desplazarse más de 500 metros fue de un 4%, es decir, en torno a 11.000 habitantes. El porcentaje medio de quienes realizaron dos viajes se acerca al 13%, en torno a 35.000 habitantes, y el de quienes se desplazaron en más de dos ocasiones al día es aún mayor: de casi un 22%, que vendrían a ser en torno a 60.000 gijoneses. Estos viajes que quedan registrados gracias al geoposicionamiento de los móviles siempre son a más de 500 metros del domicilio particular.

Los días de menos trasiego en las calles coinciden con las jornadas en las que las tiendas estuvieron cerradas, domingos y los festivos de Semana Santa, pero también desde se registró menor movilidad lógicamente a partir de que se paralizaron las actividades consideradas no esenciales. El día que más gente se quedó sin salir a la calle fue el 10 de abril, viernes santo, cuando un 69% de los móviles analizados en Gijón no se movieron de los domicilios. Es decir, casi 190.000 gijoneses no se movieron de sus domicilios.

Ese día también fue récord en la paralización de la movilidad, que bajó en un 90% en comparacion con el periodo de febrero. El día con el menor porcentaje de personas que no salieron a la calle fue el 16 de marzo, cuando un 56% se quedó en casa y, el resto, realizó entre uno o más de dos desplazamientos, motivados en su mayoría para abastecerse de productos básicos y de alimentación, aparte de quienes tienen que desplazarse porque siguen trabajando fuera de casa.

El descenso en los desplazamientos de entre 10 a 50 kilómetros son los que más ha descendidocon porcentajes de bajada que comenzaban en torno al 75% y han llegado a superar con creces el 85%. En los de quienes trabajan dentro de la ciudad, de entre 5 a 10 kilómetros, las bajadas oscilan entre el 75 y el 80% durante los días laborales.

El objetivo del estudio, en el que se cumple la Ley Orgánica de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, es avanzar en la evaluación de la efectividad de las medidas de restricción de la movilidad adoptadas y en la toma de decisiones durante el periodo de desescalado.