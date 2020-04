Réquiem por el comercio gijonés

0

La Voz de Asturias Marcos Gutiérrez

Gijón 26/04/2020 05:00 h

Gregorio Ibáñez, comerciante del barrio de La Calzada en Gijón, ha comenzado una campaña en change.org frente al cierre de negocios en la zona y, por extensión, en toda la ciudad. Esta iniciativa va acompañada de la aparición de esquelas en algunos comercios que siguen cerrados y no saben si van a poder continuar una vez que pase el estado de alarma.

Son muchos los que han tenido que solicitar ya préstamos y créditos para poder salir adelante, lo que aviva el fuego de la incertidumbre por la situación presente y por los meses que seguirán al confinamiento. Muchos de ellos, pese a poder volver a arrancar, seguramente seguirán teniendo pérdidas cuando comience la desescalada.

El objetivo de la recogida de firmas es «conseguir que el comercio y hostelería de todos los barrios de Gijón, Asturias y España puedan salir adelante después de esta gran crisis sanitaria». «Los autónomos, familiares colaboradores y pymes de los Barrios Unidos de Gijón pedimos a las Administraciones que, de una vez, propongan medidas ágiles, rápidas y sencillas para el mantenimiento futuro de nuestros negocios», continúa la petición.

Los promotores recalcan que los comerciantes no pueden hacer frente a sus gastos fijos mensuales mientras se mantienen cerrados y sin ingresos. «Después de un mes no podemos adelantar las cuotas de autónomos, mientras las administraciones siguen mareando la perdiz, para ingresar lo prometido en su día, que a todas luces no es suficiente para subsistir en estos momentos», resaltan.

Explican que no pueden exponerse a la tesitura de «no poder llegar a abrir cuando la crisis sanitaria pase, ya que la única solución propuesta sigue siendo el endeudamiento profesional y además el personal, ya que nuestras familias y nuestros empleados necesitan comer todos los días. No podemos esperar».

Afirman que una vez que termine la excepcionalidad presente, especialmente en lo que respecta a la faceta sanitaria, se necesitará «reactivar el consumo en los negocios de barrio, todos juntos de la mano, comercios, vecinos y administraciones públicas. Entre todos tendremos que apoyarnos y consumir preferentemente en ellos, ya que el futuro de muchas familias depende de ello».