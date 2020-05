16 personas sancionadas en Gijón por ir en el mismo vehículo sin mascarilla y sin ser convivientes

Los hosteleros justifican el desfase del primer día: «La gente tenía ansiedad de salir». Se intensificará la presencia de las fuerzas de seguridad durante el fin de semana, que se prevé soleado

«Lo que pasó el primer día en las terrazas no va a volver a suceder». El presidente de Otea -la patronal asturiana de hostelería- en Gijón, Ricardo Álvarez, aporta dos razones para ser tan tajante. Una, que el pasado lunes 11 de mayo, la primera jornada tras casi dos meses de cierre, «la gente tenía ansiedad de salir, llegaba y veía que las terrazas estaban llenas y pedían igualmente, que si ‘ponme una cerveza que me la tomo aquí en un momento’ y, claro, por uno no pasa nada, pero uno más uno…» El desfase en algunas terrazas de Gijón y Oviedo era el mismo que el de la primera jornada en la que se permitió hacer deporte o pasear en franjas horaria, cuando hubo zonas de ambas ciudades en las que era imposible mantener la distancia de dos metros entre personas que evita la propagación del coronavirus con tanta aglomeración de personas.

