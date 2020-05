Más control policial y más sanciones: «Lo que pasó el primer día en las terrazas no va a volver a suceder»

0

La Voz de Asturias E. G. B.

Redaccion 14/05/2020 05:00 h

«Lo que pasó el primer día en las terrazas no va a volver a suceder». El presidente de Otea -la patronal asturiana de hostelería- en Gijón, Ricardo Álvarez, aporta dos razones para ser tan tajante. Una, que el pasado lunes 11 de mayo, la primera jornada tras casi dos meses de cierre, «la gente tenía ansiedad de salir, llegaba y veía que las terrazas estaban llenas y pedían igualmente, que si ‘ponme una cerveza que me la tomo aquí en un momento’ y, claro, por uno no pasa nada, pero uno más uno…» El desfase en algunas terrazas de Gijón y Oviedo era el mismo que el de la primera jornada en la que se permitió hacer deporte o pasear en franjas horaria, cuando hubo zonas de ambas ciudades en las que era imposible mantener la distancia de dos metros entre personas que evita la propagación del coronavirus con tanta aglomeración de personas.

Y, segunda razón, no se han vuelto a ver las aglomeraciones de aquella primera jornada. «Hoy (por ayer) ya esta bastante controlado tanto por los hosteleros como por la Policía Local. El que tiene mesa se sienta y el que no la tiene, pues tiene que irse», indica Álvarez. En Gijón, el primer día se sancionó a seis establecimientos por incumplir el decreto de terrazas y la ordenanza municipal que las regula y, el martes, ya bajaron a dos. En Oviedo, el primer día, los locales sancionados fueron dos. En Avilés, se sancionó entre el martes y ayer a mediodía a un local por colocar la terraza fuera de su área.

Las imágenes de la indignación: multitudes en las terrazas, sin distancia y con niños E. G. B. «Gijón ayer parecía agosto en Semana Grande», lamenta la alcaldesa de la ciudad, que pide responsabilidad al igual que el alcalde de Oviedo: «No me gusta sancionar ni cerrar pero si la gente no se comporta habrá que hacerlo» Algunas ni siquiera llegaron a abrir, en parte debido a la previsión meteorológica de esta semana y en parte por no resultar viable, pero otras sí y, en algunas de ellas, se vieron imágenes que no acaban de convencer a quienes no quieren volver a ser confinados. No cabía un alfiler, como quien dice. Hasta tal punto que en Oviedo y en Gijón, pese a ser el primer día de rodaje para las terrazas de hostelería, se sancionó a ocho establecimientos -dos en Oviedo y seis en Gijón- por no cumplir el decreto que regula su apertura o por servir consumiciones fuera de la zona permitida.

El tiempo, desde luego, no ha acompañado en estas jornadas y, sobre todo, se ha reforzado la vigilancia de las terrazas por parte de las Policías Locales. El área de Seguridad Ciudadana de Oviedo incluso ha hecho público cuál es el protocolo operativo específico para esta materia de su Policía Local, y en el que los agentes requieren la filiación del responsable del establecimiento, la licencia de instalación de la terraza previamente concedida y el resguardo de haber presentado la comunicación de ampliación al Servicio de Licencias Urbanísticas.

Si se cumplen estos requisitos, en los supuestos de incumplimientos sobre distancia de seguridad en mesas, distancias interpersonales, excesos de mesas, etcétera, se procederá a filiar al responsable del local y, según las circunstancias, a confeccionar acta de denuncia, lo que también se podrá realizar con las personas allí congregadas y que incumplan las normas.

Ese protocolo también contempla que, si los incumplimientos se producen por segunda vez, se procederá a confeccionar directamente el acta de denuncia e incluso, según las circunstancias, a la detención del responsable del local, una acción que se aplicará directamente si los incumplimientos se registran por tercera vez, así como el levantamiento y cierre de la terraza. Asimismo, si el hostelero carece de licencia de instalación de la terraza o del resguardo de haber presentado la comunicación de ampliación al Servicio de Licencias, se procederá a denunciarle o, según las circunstancias, a su detención.

Es decir, que no hay margen alguno para que se repitan las imágenes de las terrazas llenas, sin distancias de seguridad y otros incumplimientos que tanto han indignado estos días pasados sin consecuencias.

¿Qué va a pasar, no obstante, este fin de semana, en el que las previsiones meteorológicas mejoran de manera considerable? «No podemos decir qué va pasar, puede pasar de todo, pero lo que está claro es que el que tiene cuatro mesas tiene que ocupar cuatro mesas. Se puede jugar la vida, sí, pero si lo hace llegará la Policía y le pondrá la sanción correspondiente tanto a él como a los otros», dice el presidente de Otea en Gijón, en referencia a los clientes. Y las multas, que es como quien dice lo mínimo, pueden llegar a los 6.000 euros.

En este sentido, desde la Delegación del Gobierno en Asturias explican que, tras ese caótico primer día, se ha solicitado a las fuerzas y cuerpos de seguridad que se intensifique el control en las terrazas de hostelería y restauración. Y, de todas formas, indican que los municipios en los que más problemas se registraron en esa primera jornada tienen policías locales, hacia las que se está desviando la vigilancia del cumplimiento del decreto como ya ha ocurrido en Oviedo y en Gijón, que fue donde más aglomeraciones se vieron sin que se hayan vuelto a repetir.

Eso sí, de cara al fin de semana, se va a intensificar el despliegue de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, sobre todo en las carreteras. Hay que tener en cuenta que en Asturias, al encontrarse en la fase 1, tiene permitidos los desplazamientos entre concejos y, como bien decía Ricardo Álvarez, puede pasar de todo como ya ha ocurrido en otros momentos del confinamiento decretado por la pandemia de coronavirus.

No obstante, Álvarez recuerda que la mayoría de los establecimientos de hostelería y restauración siguen con sus puertas cerradas. «Las terrazas, en este momento, no son rentables para nadie porque un local que tenga 16 mesas, que de golpe a porrazo pasan a ocho, tiene que sacar del ERTE mínimo a dos trabajadores y no le sale rentable», explica, indicando que parte de quienes han abierto o tienen previsto abrir sus terrazas están pendientes de que los ayuntamientos resuelvan y autoricen las peticiones de ampliación de las mismas.

Y, en todo caso, calcula que la mayoría de los locales que hoy siguen cerrados no se decidirán a abrir, por muy buen tiempo que llegue, hasta el 25 de mayo, que es cuando los territorios que están en la fase 1 podrían pasar a la 2.