La hostelería acreditará a los bares libres de coronavirus

La patronal de turismo advierte de que los riesgos son excesivos. Han trasladado a la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos su disconformidad sobre la limitación del aforo en sus establecimientos

El Principado es una de las comunidades autónomas que ha pedido al Gobierno central la autorización para pasar a la siguiente fase de la desescalada. Son muchos los comercios, locales hosteleros y establecimientos de restauración que tienen la mirada puesta en el próximo lunes 11 de mayo para comenzar a levantar sus persianas, casi dos meses después, bajo una serie de requisitos y medidas de protección establecidas. La reapertura de los hoteles y alojamientos turísticos es una de las acciones permitidas en esta fase inicial del camino a seguir hacia la nueva normalidad. Pero que esté permitido no significa que los hosteleros vayan a abrir. Desde la patronal de hostelería y turismo de Asturias, Otea, aseguran no tener conocimiento de ningún hotel de la región que vaya a poner sus habitaciones al servicio de sus clientes, y tienen la mirada puesta en el 1 de julio. «Los riesgos son excesivos y los beneficios, muy escasos, por no decir ninguno», explica el vicepresidente de Otea, Fernando Corral.

Seguir leyendo