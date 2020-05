Los vecinos se oponen a la construcción de la estación de tren en Moreda

0

La Voz de Asturias

Gijón 20/05/2020

La alcaldesa de Gijón, Ana González, presentaba ayer el informe técnico según el cual la construcción de la estación intermodal en la zona de Moreda supondría un ahorro de 67 millones de euros respecto a lo previsto en el convenio firmado en 2019, que contempla su ubicación en el entorno del Museo del Ferrocarril, y permitiría iniciar las obras más rápido y con menores incertidumbres.

Esta postura ya ha sido trasladada al Principado y se contrapone a lo establecido en el convenio firmado en 2019 con el consenso político y social. Las primeras reaciones no se han hecho esperar. Entre las primeras y más duras con el anuncio se encuentra la de la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón.

A través de un comunicado la FAV recalca que no es momento de «mantener más peleas estériles. Son, al menos, 17 años de incumplimientos y de vueltas y más vueltas hasta marearnos a todas y todos». «Gijón, su ciudadanía y la situación social que tenemos en estos momentos no están para seguir malgastando más recursos económicos en estudios, maquetas y proyectos», continúa.

Desde la asociación de representación vecinal se destaca que «ahora que hablamos de ahorros es bueno recordar que van 20 años y 10 millones en maquetas, planos, powerpoint y una buena cantidad en mantener una sociedad, Gijón al Norte, que nunca hemos sabido para que servía salvo para viajar a Madrid y llenar las cuentas personales de algún gerente durante un tiempo».

También ponen el acento en «las estaciones construidas y derribadas desde los 80 para acá, o los 130 millones en un túnel inútil que atraviesa la ciudad». Pese a insistir en que la «prioridad absoluta en estos momentos es salir de esta crisis», la FAV recuerda que «desde el principio trabajó incansablemente por un consenso de todas y todos que dio lugar al convenio actual. Proyecto que ahora se plantea revertir de nuevo a la casilla cero, la cual consideramos insuficiente en su día, no sólo nosotros los vecinos, sino también muchas fuerzas sociales y políticas».

Insisten en que «esta vuelta a la estación de Moreda, aunque sea un poco más económica que la anterior, no resuelve los tránsitos entre barrios como el Polígono y Moreda, sino que amplifica su dificultad, creando una barrera física real de 8 metros de alto y 400 de largo, no soterra vías para el futuro y no resuelve el desdoblamiento de Juan Carlos I más allá del Puente de la Braña».

«Hasta ahora, en este tema, nuestros gobernantes locales y regionales no han sabido anteponer intereses de ciudad o de región a los de partido y por eso tenemos esto así tras 20 años. Si se trata de abaratar costes mejor no hagan nada; pintemos la estación provisional, arrimemos unos autobuses, tapiemos el túnel y vayamos al grano», concluye la federación.