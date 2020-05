Nuevo Gijón ve un «despropósito» la indemnización a la empresa de Soccer World

0

La Voz de Asturias La Voz

Gijon 26/05/2020 14:17 h

La Asociación vecinal de Nuevo Gijón, Perchera y la Braña considera un «despropósito» que se vaya a indemnizar con 542.690 euros a la empresa que gestionaba el espacio deportivo Soccer World. «Todavía no salimos de nuestro asombro al conocer que se va indemnizar con más de medio millón de euros a una empresa que no cumplió en ningún momento con el contrato firmado y que se estuvo beneficiando de una concesión pública durante nueve años. Además de no pagar durante el último lustro ni el IBI ni el canon de concesión», aseguran, considerando que «muy mal tiene que estar planteada la ley de contratos públicos y muy despistado nuestro equipo de gobierno, cuando ve como normal que se indemnice un proyecto que nunca tuvo que abrir sus puertas al no cumplir de partida los términos del contrato»

En este sentido, indican que los ingresos obtenidos durante esos nueve años por la empresa «se deberían descontar de esa indemnización» y que el Ayuntamiento de Gijón «tiene que defender lo público y demandar a la empresa los verdaderos daños y perjuicios por beneficiarse de un espacio público sin cumplir sus compromisos», condicionando con ello un espacio público en el barrio claramente degradado. «Además queremos alertar de que no se puede volver a generar una concesión privada en ese espacio sino buscar proyectos públicos con gestión comunitaria que beneficien a la ciudad y generen economía social y empleo», añaden, insistiendo en que «seguiremos padeciendo la situación de degradación de la zona y el estado de abandono por la falta del mínimo mantenimiento de una infraestructura cerrada y sin acceso».

Por todo ello, proponen que ese medio millón de euros se destine a proyectos para la zona de Nuevo Gijón, Perchera y la Braña decididos por sus vecinos y vecinas en un proceso de participación comunitaria, además de recuperar y poner en funcionamiento las instalaciones hoy abandonadas como espacio público. También instan a que se lleven a cabo las labores de mantenimiento necesarias para evitar los problemas de insalubridad y medioambientales que el cierre de la instalación está provocando, como la proliferación del Plumero de la Pampa, y que se elabore un proyecto de urbanización del entorno.