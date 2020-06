Los vecinos crean un grupo de trabajo para recuperar la parcela de Soccer World

0

La Voz de Asturias Marcos Gutiérrez

Gijón 08/06/2020 05:00 h

Desde la Asociación de Vecinos Santiago se hace un llamamiento para «recuperar lo público», en concreto un espacio como el que ocupaba Soccer World. El colectivo vecinal de Nuevo Gijón, Perchera y la Braña pide ayuda a los vecinos para decidir el destino de un espacio que consideran infrautilizado.

Para ello, anuncian que han creado «un grupo de trabajo para que no vuelva a ocurrir lo que vivimos la semana pasada en la que se aprobó en el pleno 542.690 euros de dinero de todos para indemnizar a una empresa que no cumplió con sus compromisos y ha hipotecado un espacio de nuestro barrio».

«¿Crees que el antiguo Soccer World tiene que recuperarse para lo público? ¿Crees que se tiene que urbanizar el entorno degradado?¿Que el Ayuntamiento tiene que mantener las instalaciones y eliminar la basura y las plantas invasoras?¿Crees que el proyecto que se ponga en marcha tiene que contar con la participación vecinal?», se cuestiona el colectivo en un comunicado.

La semana pasada la asociación calificaba como un «despropósito» que se vaya a indemnizar con 542.690 euros a la empresa que gestionaba el espacio deportivo Soccer World. «Todavía no salimos de nuestro asombro al conocer que se va indemnizar con más de medio millón de euros a una empresa que no cumplió en ningún momento con el contrato firmado y que se estuvo beneficiando de una concesión pública durante nueve años. Además de no pagar durante el último lustro ni el IBI ni el canon de concesión», aseguraron, considerando que «muy mal tiene que estar planteada la ley de contratos públicos y muy despistado nuestro equipo de gobierno, cuando ve como normal que se indemnice un proyecto que nunca tuvo que abrir sus puertas al no cumplir de partida los términos del contrato».