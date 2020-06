0

Gijon 11/06/2020

«Gijón no tolera las agresiones sexistas ni tan siquiera de broma», dicen en el Consejo de Asociaciones de Mujeres de Gijón, que hoy ha querido manifestar su condena por el mensaje del cartel que un bar de Gijón exhibía en su perfil de Instagram y que decía «No tocar las tetas a la camarera sin desinfectarse antes las manos, gracias». Desde el consejo, en el que indican que harán llegar este hecho al Observatorio de la publicidad e información no sexista del Instituto Asturiano de la Mujer, consideran que la «mal llamada broma» es una «actitud machista» por la que el establecimiento debe pedir disculpas a la opinión pública «y no sólo en las redes sociales».

Polémica en las redes por la «broma» de un cartel «sexista» en un bar de Gijón La Voz «Comportamientos como éste son solo un ejemplo más de lo necesario que es educar en igualdad«, consideran en el Conseyu de Mocedá «No tocar las tetas a la camarera sin desinfectarse las manos, gracias». Esta es la frase que aparece en un cartel colocado en un bar de Gijón que ha sembrado la polémica en las redes sociales entre quienes lo consideran una broma sin más y entre quienes no le ven ninguna gracia por «la carga sexista» del mensaje en cuestión. Aunque el bar ha retirado la fotografía del mensaje de sus redes sociales y ha pedido disculpas, la polémica se mantiene activa al haberse hecho eco organizaciones juveniles como el Conseyu de la Mocedá de Xixón (CMX) para condenar «enérgicamente» un mensaje que, según dicen, «no es una broma, es un acto machista premeditado y difundido en sus propias redes sociales. Desde el Conseyu trabajamos todo el año por una #MocedáEnsinMachismo con talleres, cursos y campañas. Comportamientos como éste son solo un ejemplo más de lo necesario que es educar en Igualdad, con un ocio libre de agresiones machistas y en el que el sector hostelero y de ocio de Gijón tiene que dar un paso al frente de verdad», consideran. Seguir leyendo

También indican, en referencia a que una camarera del local explicó a través también de las redes sociales que lo colgó ella misma en el bar -luego se compartió a través de Instagram-, que «no es lo mismo decir: “ Oye tío, para tocarme las tetas desinféctate primero” ya que esto lo dices tú y te refieres a ti misma. Otra cosa muy distinta es lo que ponía el cartel ya que estás haciendo referencia a todas las camareras de ese bar y quizás a ellas no les parezca bien o no se sientan cómodas con ese eslogan. ¿Qué es lo que presupone este eslogan? ¿que antes se podían tocar las tetas a las camareras? Con estas actitudes se menosprecia el trabajo digno de muchas mujeres y hombres que lo necesitan para pagar el alquiler o comer».

Las asociaciones de mujeres que pertenecen a este consejo también explican que cualquier tipo de broma privada se hubiera quedado en el ámbito privado «que tú puedes aceptar o no, pero cuando esas 'bromas' pasan a ser públicas ya nos afectan a todas». Por ello, inciden en que «no es una broma cuando otra persona se puede sentir dañada u ofendida con esas actitudes machistas, que por otro lado son continuas. Por lo tanto si solo se ríe una, eso no es una broma. En las bromas nos reímos todas. Y desde luego esta no nos ha hecho ninguna gracia».

También solicitan a Otea, la patronal de la hostelería, que cumpla con el protocolo firmado Contra las agresiones sexistas del Ayuntamiento de Gijón y «pida a sus socios y socias que se formen en materia de igualdad» a la par que les recuerdan que la Oficina de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón puede realizar esta formación. «Con educación en igualdad erradicaremos de una vez por todas las actitudes machistas en los espacios públicos», indican, asegurando que «estaremos atentas a este tipo de posiciones que no vamos a consentir más. O por lo menos no nos vamos a quedar calladas nunca más».