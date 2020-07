La Semana Negra hace volar las entradas en su edición postpandemia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias c.d.n.

redacción 04/07/2020 17:25 h

La vida postpandemia es incierta y diferente. Al menos por el momento. Los cientos de eventos del verano han tenido que escoger entre dos vertientes: cancelarse o reinventarse. Uno de los del segundo grupo ha sido la Semana Negra de Gijón, una de las grandes citas del verano asturiano para los amantes de la literatura. La primera página de esta edición fue escrita ayer, viernes 3 de julio, que dejó un muy buen sabor de boca a los organizadores. «Estamos teniendo una gran acogida con la venta de entradas, aunque la novedad es la cantidad de gente que nos sigue desde Youtube», explica su director, Ángel de la Calle. Y es que las entradas del primer concierto, del grupo de música folk asturiano Felpeyu, se agotaron a los cinco minutos.

La cola para las entradas este año es virtual, pero sigue estando muy presente. La gente espera desde antes de la hora de apertura para conseguir sus tickets antes que nadie y no tener que lamentar no poder ir. Los fans más aferrimos hacen justicia al lema escogido este año, «A la literatura no la mata un virus», en una edición que renuncia a la combinación de evento literario y fiesta popular para, en cierta medida, volver a sus orígenes. Orígenes que se mezclan con la tecnología para crear un espacio íntimo que podrá ser seguido por el canal de Youtube del evento o bien en directo o bien en diferido, pues no pueden emitirse dos actos de manera simultánea.

Es precisamente el canal online el gran éxito de este año, según el director. «Desde el canal nos sigue gente de todo el mundo. Estamos llegando a más gente que nunca», asegura. El gran problema al que se enfrentan este año no es a la falta de público, sino de autores. Los organizadores temen que algunos autores no puedan acudir por falta de medios logísticos. Por el momento, no ha habido imprevistos de última hora y Ángel de la Calle confía en que todo siga igual. «El público lo tenemos, ahora necesitamos que el transporte esté de nuestra parte y podamos traer a todos los invitados», alega. Y es que aunque en muchas ocasiones la realidad supere a la ficción, la literatura siempre consigue sobrevivir para poder contarlo.