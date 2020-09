Podemos pide reforzar los servicios de atención primaria en Gijón

0

Gijon 02/09/2020 17:42 h

El grupo de Podemos-Equo en el Ayuntamiento de Gijón ha exigido al gobierno local que pida al Principado de Asturias refuerzos en el servicio de atención primaria de salud en el municipio. La portavoz Laura Tuero se ha hecho eco de quejas de usuarios del centro de salud de Contrueces, que ha quedado desbordado por la incorporación de los residentes de Nuevo Roces.

La concejala ha explicado que su grupo ha pedido a la alcaldesa, Ana González, que interceda ante la Consejería «para solucionar los problemas que la Atención Primaria tiene desde hace años en nuestra ciudad y que se han agravado con la falta de personal».

«El Ayuntamiento debe velar por que se cubran adecuadamente los servicios a la ciudadanía, aunque dependan del Principado», ha añadido.

Tuero ha considerado «muy grave» la situación del centro de salud de Contrueces, en el que «no hay medios para atender las llamadas de cita previa, falta intimidad en las consultas y se producen largas colas de pacientes en la calle».

Ha destacado además que «parece ser una persona de administración la que decide la gravedad de los pacientes».

«Entendemos que la situación sanitaria es complicada, pero no puede ser que el gobierno del Principado use la pandemia como excusa para no cumplir con los servicios más básicos», ha dicho, informa Efe.