¿Qué le parece que el Muro de San Lorenzo gane espacio peatonal?

El paseo marítimo de la playa de San Lorenzo es una de las zonas más transitadas durante las horas del día de la ciudad de Gijón. Miles de viandantes, ciclistas, runners o turistas pasan por él cada día. Ahora, con la necesidad de mantener una mayor distancia social y como medida cautelar, el Ayuntamiento ha tomado la decisión de aumentar la zona peatonal, utilizando uno de los carriles del Muro. Esto trae consigo una polémica que se puede notar a pie de calle entre aquellos afines a la nueva medida y los detractores de la misma. Hay incluso quien se ha manifestado contra la actuación y existe un grupo de personas que se han unido para protestar contra ella. Cada gijonés tiene su opinión. Eso sí, la defiende hasta el final.

Julia Hortal

Muy bien, es mucho mejor para la ciudad, para la gente y para todo. El tema del tráfico ahora bajó mucho con la pérdida de ese carril y lo agradezco. Está todo mucho mejor.

Jorge Fernández

No tengo ni idea de qué opinión me sugiere esta modificación. Lo que no entiendo realmente es por qué tienen que hacerse las obras en plena época de verano, cuando está todo el mundo de turismo.

Javier González

Me parece una decisión muy mala por todo el tema de ambulancias, porque retiene el tráfico mucho en caso de emergencia. No deberían hacerlo.

Astrid Montaner

Yo opino que está fatal la pérdida del carril en el Muro porque todo el tráfico se tiene que ir para otras calles y en caso de que tenga que acceder la ambulancia o los bomberos, es imposible.

Jorge Peláez

Va a haber mucho lío entre peatones y coches. La ambulancia el otro día no podía pasar, hay mucha controversia. Yo no sé si está muy bien, la verdad.

Verónica Peláez

Siempre que se reduzca la contaminación me parece bien. Además, así hay más espacio para caminar más separados. Hay mucho coche y siempre es bueno que peatonalicen zonas.

Gonzalo García

Horroroso, había que echar a la alcaldesa. ¿Y los coches qué hacemos? Ahora vamos todos en patinete o bicicleta, ¿o qué? Hay que convivir todos, lo que no se puede es colapsar una ciudad convirtiéndola en peatonal. ¿Qué dejamos los coches en Oviedo?

Otilia Eguizabal

Hay muchas discrepancias con el tema. Yo no sé muy bien qué decir, ahora que la distancia es necesaria pues está bien, pero cuando pase esto, ¿qué? Yo entiendo las protestas porque los coches van a tener que dar mucho rodeo.

Jaime Fernández

Me parece genial y que los vecinos de aquí son un poco roñosos. El día que tengan que vender los pisos seguramente que aprovechan lo del bulevar. Además, la excusa de los atascos es muy pobre. Hay atascos días contados, que yo vengo todos los días a correr y ni un atasco.

Petri Montila

Me parece que no está nada bien, además ya ves la cantidad de gente que va por ella: nadie. No la utiliza nadie, tenemos una acera lo bastante amplia como para andar quitando carriles y entorpeciendo la zona.

José Antonio Rodríguez

Aquí aunque no haya circulación no afecta a los comercios ya que no pueden pararse los coches igualmente. Soy de Lastres y allí también deberían hacerlo.

Adela de Bustos

Si fastidia al comercio como dicen, pues no me parece bien. Pero en caso de que no se perjudique, todo es bienvenido.

Cristina Vega

Tengo mis reservas, creo que por un lado está bien pero hay gente que va a salir perjudicada. Quien quiere hacer deporte y para reactivar el paseo, está genial. Pero hay una plataforma en contra porque hay intereses cruzados. Lo que no me gusta es que se hayan cargado algunos árboles.

José Manuel Benito

Yo en principio cualquier tipo de peatonalización lo veo bien. Prefiero un mundo mucho más peatonalizado, por supuesto. Veo que se utiliza además aquí.