Juicio por una brutal agresión sexual a una prostituta en Gijón

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias La Voz

Redacción 21/09/2020 14:48 h

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita siete años de prisión, alejamiento y seis años de libertad vigilada para un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer, con la que concertó tener sexo a cambio de 120 euros. Según el Ministerio Público, la vista oral está señalada para este martes, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, a las 11.00 horas. De acuerdo al relato fiscal, el procesado, sobre las 7.00 horas del día 11 de diciembre de 2019, concertó con la víctima un servicio sexual, a realizar en el domicilio de él, tras contactar con ella a través de un número que tenía publicado en una página de contactos. El precio acordado fue de 120 euros, a pagar antes del servicio.

Una vez allí, la mujer preguntó al procesado si le podía pagar los 120 euros, dado que en una ocasión anterior, en la que también habían quedado, habían tenido problemas a causa del pago. El procesado le respondió que no, que le pagaría cuando finalizaran, a lo que ella se negó y pretendió irse del domicilio. El procesado se lo impidió, agarrándola por el brazo izquierdo y tirándola sobre la cama, donde la obligó a desnudarse. Ella se negó y entonces él la abofeteó y le dijo expresiones como: «Tú de aquí no vas a salir, te voy a follar como a mí me gusta», «Eres una puta y encima me vas a pagar», «No vales para nada, eres puta igual que todas», agrediéndola sexualmente mientras la agarraba del cuello y continuaba abofeteándola.

En un momento dado, aprovechando que el procesado se levantó de la cama, la víctima se dirigió hacia la ventana con intención de pedir ayuda, sin que pudiera hacerlo al impedírselo el procesado, el cual volvió a agarrarla y a tirarla sobre la cama, donde continuó agrediéndola para, a continuación, cogerla por el pelo y arrastrarla hasta la cocina. Allí cogió un cuchillo, le dijo que no gritara y le propinó una patada.

Auxiliada por una vecina

Ante los gritos de auxilio de la mujer, el procesado cesó en su actitud, aprovechando ella para salir del domicilio con nada más que una cazadora y llamar a la Policía con su teléfono, que se encontraba en uno de los bolsillos de esa prenda. En el portal fue auxiliada por una vecina. Por auto de fecha 13 de diciembre de 2019, el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo la prisión provisional comunicada y sin fianza del procesado.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual de los artículos 178 y 179 del Código Penal y un delito leve de lesiones del 147.2. Por este motivo, solicita que se condene al procesado, por el delito de agresión sexual, a siete años de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena,.

Asimismo, pide para el acusado la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 300 metros, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquiera que fuera frecuentado por la misma, y prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio, todo ello durante nueve años, y la medida de libertad vigilada durante seis años una vez cumplida la pena privativa de libertad.

Por el delito leve de lesiones, interesa para el procesado una pena de multa de dos meses, con una cuota diaria de diez euros y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. A todo ello ha sumado el abono de costas judiciales. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el procesado indemnice a la víctima con 60 euros por las lesiones y con 8.000 euros en concepto de daños morales por la agresión. Asimismo, que indemnice al Sespa con la cantidad que acredite en ejecución de sentencia por la asistencia médica, todo ello más los intereses legales correspondientes.