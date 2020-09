Los vecinos de Vega-La Camocha denuncian que su centro de salud está «desbordado»

0

La Voz de Asturias

Gijón 26/09/2020

La Asociación de Vecinos de Vega-La Camocha denuncia la situación en la que se encuentra el centro de salud. Resalta que ya son las numerosas quejas de vecinos y vecinas del barrio las que han recibido tras haber recibido, en concreto a causa de los actuales protocolos de atención telefónica y el descenso considerable de la actividad presencial en atención primaria. Lamentan que esto afecta a una zona que cuenta con una población muy envejecida.

Los vecinos aseguran que la atención telefónica en el centro está desbordada a causa de la convivencia de las consultas habituales con las relacionadas con el coronavirus y, asimismo, por la tradicional falta de efectivos que padece el equipamiento.

Por ello, piden a la Gerencia del área V que refuerce este sistema pues, desde su punto de vista, está generando un «estrés insostenible», así como tensión entre el personal médico y los pacientes.

Herminio Torre, presidente de la entidad, reconoce ser consciente «de las normas que la COVID 19 está haciendo tomar en la atención primaria presencial, pero es injustificable que se busque con esa excusa cambiar a un modelo de atención telefónica, como si fuéramos simples consumidores».

Recalca que los vecinos tienen derecho «a la sanidad y a la atención presencial, con medidas y protocolos, pero que no nos tomen el pelo». También hace un llamamiento a los usuarios a que se respeten las distancias de seguridad y los protocolos sanitarios.

Del mismo modo, defiende la profesionalidad del personal del centro de salud de Vega-La Camocha, pero asegura que «están absolutamente desbordados y, aunque entienden el cabreo de la gente, no pueden hacer mucho más si no hay refuerzo por parte de la administración». Por ello se recuerda el compromiso presupuestario del gobierno regional para un nuevo centro de salud en La Camocha y no descartan desarrollar de nuevo movilizaciones como las de principios de año, donde «arrancaron una inversión de 120.000 euros para este 2020».