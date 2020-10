Polémica por la cuarentena del edil de Vox en Gijón

0

20/10/2020 22:05 h

La alcaldesa de Gijón, Ana González (PSOE), ha arremetido este martes contra la actitud del portavoz de Vox, Eladio de la Concha, por negarse a hacer cuarentena pese a haber tenido contacto con un positivo por COVID-19; un extremo que el edil aludido ha negado rotundamente. De la Concha explicó que en un despacho en el que colabora una persona dio positivo y, sin embargo, «yo no tuve contacto en diez días, no me llamó ningún rastreador ni para ningún aislamiento». Pese a todo, asegura que participa en los plenos de forma telemática y que ha reducido sus contactos sociales.

El concejal de Vox afirmó que no entendía este «golpe bajo». «La negación siempre conlleva un riesgo para los demás», ha asegurado por su parte González en la inauguración de las III Jornadas de Memoria Democrática, celebradas telemáticamente y en las que previamente había intervenido el presidente regional, Adrián Barbón, y secretario de la Agrupación Socialista de Gijón, Iván Fernández Ardura.

Ha reprochado, unido a ello, que se les exija además que asuman el peligro de una actitud de este concejal y de la ideología que representa. Ha vinculado esta actitud con su «negacionismo» también en torno a la Memoria Democrática. Por eso, a su juicio, son necesarias estas jornadas y todas las acciones relacionadas con este tema.

González ha defendido saber la verdad, «por dolorosa que sea», ha apostillado, al tiempo que ha reivindicado «no falsearla o blanquearla» y ha lamentado el olvido «histórico y social» a que puede dar lugar.

Sobre De la Concha, del que no ha mencionado su nombre pero es el único concejal masculino de ese grupo municipal, ha recalcado que con este no se puede hablar de Memoria Democrática en el Pleno porque dice que le duele mucho.

La alcaldesa le ha replicado que él tiene la suerte de saber lo que le pasó a su abuelo, mientras que niega a los demás el derecho a saberlo. «Es un negacionista», ha apuntado, para después recriminarle que exige respeto a cómo quiere recordar el dolor que le haya producido un hecho de la Guerra Civil, informó Europa Press.