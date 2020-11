Hosteleros exigen al Principado un plan de protección y apoyo al sector

0

La Voz de Asturias

Gijón 03/11/2020

Hosteleros y dueños de más de 20 negocios de Gijón, agrupados en la plataforma Hostelería con Conciencia, se han concentrado esta mañana frente al Ayuntamiento de Gijón para reclamar una serie de medidas que permitan combinar la supervivencia del sector y la necesidad de tomar medidas frente a la pandemia. A esta protesta se han sumado plataformas afines en Sama, a la misma hora, y en Avilés (en esta ocasión a las 18 horas).

Verónica Piñera, del café-librería La Revoltosa e integrante del colectivo, fue la encargada de leer el manifiesto que resume sus peticiones en el deseo de que «nadie se quede atrás». Este grupo de hosteleros acata plenamente las medidas sanitarias, pero cree que deben ir acompañadas de otras que permitan la supervivencia de un sector esencial para la economía regional.

En este sentido, Hostelería con Conciencia pide al Gobierno autonómico que se les permita la posibilidad de «cerrar y acogerse al cese de actividad de forma voluntaria hasta que los datos de contagios permitan la actividad normal», así como el «mantenimiento de los ERTES» y exoneración o aplazamiento de los impuestos, seguros sociales, cuotas de autónomos y otros pagos obligatorios, de la misma manera que se hizo durante el anterior estado de alarma. Solicitan, asimismo, una «respuesta coordinada de la administración que obligue a las grandes empresas y empresas públicas distribuidoras de servicios básicos tales como agua, basuras, teléfono, internet o gas», a reducir, exonerar o posponer los pagos derivados del estado de alarma y el cierre obligatorio decretado durante quince días a partir de mañana.

Piñera explica que otra de sus demandas es la «regulación de los alquileres», de manera general cuando el arrendador es particular, y vehicular medidas que exoneren y regule los alquileres cuando el arrendador es un gran tenedor, banco o firma financiera. En su defecto plantean la opción de regular los arrendamientos en función de las horas de actividad en ambos casos. Ponen sobre la mesa la necesidad de «permitir el uso excepcional de plazas de aparcamiento como zona de terraza» a aquellos locales que no cuenten con espacio suficiente en la calle según la ordenanza municipal y que se aporte solución a los locales que no tienen dicha posibilidad.

Por último, creen inexcusable que las autoridades realicen un «control exhaustivo del cumplimiento de las normas sanitarias de los locales que puedan permanecer abiertos ya que, quien no cumple las normas, estigmatiza a todo el sector», explica Verónica Piñera.

«Desde Hostelería con Conciencia, sabemos que las medidas que reclamamos solo son un alivio momentáneo y que el pequeño comercio sólo prospera si la sociedad avanza de forma solidaria», añade la portavoz de la plataforma. Por eso quieren estar también al lado «de todos aquellos que han visto desaparecer sus puestos de trabajo, o empeorar sus condiciones laborales conforme avanzaba la pandemia, y recalcar que en última instancia, la salida a esta situación pasa por el mantenimiento y mejora de los servicios públicos, el incremento del gasto social y la preservación y aumento del empleo digno y con derechos».