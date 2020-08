Los conciertos de San Mateo, en el aire

0

redacción 13/08/2020 14:11 h

El Ayuntamiento de Oviedo baraja suspender los conciertos previstos para las próximas fiestas de San Mateo si la Dirección General de Salud Pública del Principado reduce aún más el aforo máximo de 700 personas como medida de precaución ante la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19, según informó el equipo de gobierno. Así, en la reunión celebrada por la Junta de Gobierno dicho órgano ha decidido, a petición de la concejala de Festejos, Covadonga Díaz, no aprobar las contrataciones de las actuaciones previstas ante «la incertidumbre generada por el Principado de Asturias respecto a los protocolos de salud que debe cumplir la administración local».

Díaz trasladó ayer a las autoridades sanitarias el protocolo de seguridad para dichos eventos que contemplaba medidas destinadas a fijar el distanciamiento social entre asistentes y la entrada y salida por puertas diferenciadas y situaba el aforo máximo previsto en unas 800 personas. No obstante, el Principado exigió una serie de medidas adicionales, como la de aumentar la distancia social entre asistentes lo que llevó a los técnicos municipales a elaborar un nuevo documento que contemplaba reducir el aforo a un máximo de 700 asistentes.

Según ha informado el Ayuntamiento, el equipo de gobierno está ahora a la espera de que el Principado dé respuesta al nuevo documento y, de no aprobarse y ante la obligatoriedad de reducir aún más el aforo, podría suponer que las actuaciones no se celebraran «por responsabilidad y ante el elevado coste económico que supondrían para las arcas municipales». «Este es un Gobierno responsable y no cabe más que demorar la aprobación de las contrataciones hasta que la Consejería de Salud del Ejecutivo de Adrián Barbón se pronuncie sobre el documento que ya hemos enviado al comité regional de seguimiento de protocolos sanitarios», ha apuntado la edil de Festejos, según informa Efe.