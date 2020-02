Djukic rebaja la euforia y evita la relajación del Sporting

0

La Voz de Asturias D.A.

20/02/2020 14:09 h

Miroslav Djukic, entrenador del Real Sporting de Gijón, repasaba la actualidad del conjunto rojiblanco en la previa de recibir la visita del líder. Estas fueron sus declaraciones:

"Es bueno que tengamos ilusión pero también estamos conscientes de que viene el líder, un equipo muy bueno que llega con el cuchillo entre los dientes, porque ha perdido el último partido en casa vendrá dolido con una buena mentalidad. No tenemos que estar de festejos, porque no tenemos nada que festejar. Hay que entrar serios en el partido, hemos sacado un poco la cabeza, hemos trabajado como unos cabrones, luchando, pelando, hasta que apareció la calidad. Tenemos que estar conscientes de ello y repetir estas cosas. No podemos pensar ahora que somos figuritas y que vamos de esmoquin, no, no, con el mono de trabajo"

"Es un ambiente propicio para la euforia y no quiero permitirlo. Quiero que la gente sepa, apelar a la inteligencia de los jugadores, de lo mal que lo han pasado este año y que sean conscientes de que viene el líder con el cuchillo entre los dientes. No nos podemos relajar, no nos sobra nada. Hay que entrar en el partido como en Santander. No cabe relajación, ni hemos conseguido nada, ni nos hemos alejado de los peligros. Si no ganas el partido, estamos otra vez en las mismas"

"Las cosas que van bien normalmente no se tocan"

"Siempre que lo hagas bien contra un líder te da confianza, pero hay que hacerlo. Sabemos que es muy buen equipo, haciendo bien las cosas durante toda la temporada, sabemos que será dificilísimo y si lo hacemos bien nos dará una confianza tremenda"

"En esta categoría si te relajas y piensas que has conseguido alguien o eres alguien, te viene el castigo. La Liga tiene una igualdad tremenda, si te relajas un poco, te sales de tu intensidad y trabajo, no tienes nada que hacer. Lo primordial es no hacer errores, no equivocarte, estar concentrado y a partir de ahí buscar la victoria"

Estilo del Cádiz

"Tenemos nuestra manera de funcionar y apenas cambiamos nuestro modo de hacer el fútbol por el rival. Posiblemente tendremos el balón, pero tendremos que estar atentos a las vigilancias, por donde no puedo perder el balón, jugar por las bandas, precauciones que hay que tener contra equipos con transiciones muy rápidas. Tenemos que hacer nuestro fútbol, no ir variando dependiendo del rival. Confiamos en nuestro fútbol, fijas las atenciones en algunas cosas que tienen, su llegadas por las bandas, sus transiciones. Tenemos que fijarnos en estas cosas e intentar contrarrestarlas bien"

Su idea de juego

"El partido de Santander, la primera parte, es lo más parecido a lo que busco. Jugando, tocando, llegando por las bandas, jugando simple, con pocos toques, siempre bien colocados, con buenas vigilancias. Es el Sporting que vamos buscando"

"El equipo cada vez entiende más lo que queremos, se asemeja más a lo que queremos defensiva y ofensivamente. Van cogiendo los automatismos. Lo más importante es estar concentrados desde el primer minuto porque aquí el error se paga caro. Hay pocas remontadas en Segunda, el equipo que se pone por delante cambia mucho las cosas. Espero que hayamos pagado las novatadas. Goles tempranos, desatención en los balones parados. Espero que estemos atentos a estos detalles también"

"Yo quiero ganar mi partido, dependo de mi mismo. Siempre en mi vida miro lo que tengo hacer yo, los demás que hagan lo que quieran"

Ilusión por el play off

"Nuestra obligación es intentar luchar por la sexta plaza. Pero digo, de la UVI no se va directo a casa, primero se pasa a planta, recuperación, no vas directo a casa que la madre te prepare las sopitas. Hay que ir con los médicos, que te sigan atendiendo y haciendo las cosas bien. Primero Cádiz. Un equipo muy bueno, bien trabajado, que sabe lo que hace y que viene con el cuchillo entre los dientes"

