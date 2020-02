Las 7 claves del triunfo del Sporting

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias Alejandro Vigil Morán

22/02/2020 20:35 h

Las 7 claves en la victoria del Real Sporting de Gijón frente al Cádiz, líder de Segunda división:

1. Intensidad. El Sporting, como mínimo, igualó la intensidad del Cádiz. Un factor remarcado por Miroslav Djukic desde su llegada a Gijón y que cobra una relevancia importante frente a un conjunto que destaca por dicha faceta del juego. El conjunto gaditano acostumbra a trabajar al mismo nivel durante los 90 minutos, esperando a la desconexión del rival para hacer daño. En el partido de ayer fue el conjunto asturiano el que marcó los tiempos de la contienda durante el grueso de los minutos y aprovechó los problemas del rival.

2. Portería a cero. Es una obviedad, sin goles encajados, es imposible perder. Más allá del dato, se viene a confirmar la solidez defensiva a nivel grupal del Sporting, que apenas permitió disparos claros al Cádiz con el balón en movimiento, como ya sucedió frente al Racing y en otros encuentros donde por contra, un grave error puntual de un futbolista a nivel individual lastró al equipo.

3. Desborde. Murilo todavía en proceso de adaptación pero su presencia ya se nota en el Sporting. Tiene capacidad para irse de su par, tanto en el desmarque como en el uno contra uno, y su amenaza arrastra al rival dejando espacio para que Bogdan doble su banda con más peligro. En ese sentido, se echó en falta el mismo trabajo por parte de Damián, dado que los espacios generados por Carlos Carmona en el flanco izquierdo son incluso más grandes.

Tampoco se debe olvidar que la presencia de Manu García en la mediapunta también supuso un peligro constante por su capacidad para filtrar pases decisivos, y que Álvaro Vázquez marcó la diferencia en la ocasión que tuvo, una jugada en la que el brasileño hizo algo poco habitual en este equipo, levantar la cabeza y centrar hacia el desmarque del compañero.

4. Dinámico. El Sporting le dio una marcha más al balón durante sus ataques y eso siempre ayuda. El motivo se puede encontrar en varios factores, el doble pivote tiene tendencia a buscar el área rival por defecto, Djukic ha intentado subir la línea de los laterales para tener más opciones de combinación, el buen momento de Valiente ofrece un plus de tranquilidad en la salida del esférico, la presencia de Manu por dentro condiciona el marcaje del rival y da más libertad a Pedro en la zona media, los movimientos de Carmona para buscar superioridades por dentro y paredes también son más complejos de defender, etc..., aunque si algo destacó, fue el hecho de no jugar el cuero al trote.

5. Presión. No va a salir en las escuelas de entrenadores el vídeo del partido, pero sí es correcto decir que existe una evolución en la escuadra rojiblanca. Álvaro y Manu García aguantaron bien la posición y en alguna oportunidad buscaron el robo directo; Carlos Carmona realizó un trabajo defensivo al nivel de un centrocampista, rondando el doble de acciones que Murilo, que debe mejorar en la faceta cuando mejore su tono físico; y Pedro Díaz estuvo omnipresente, el asturiano ofreció una aportación más propia de un clásico pivote defensivo.

6. Los parches funcionan. Más bien alineados por necesidad que por convicción y por contra, al nivel de los mejores, tanto Molinero como Carlos Carmona resultaron fundamentales para el trabajo colectivo. El primero por sus cortes y despejes en el área sportinguista, mientras el balear entendió a la perfección el rol asignado por Djukic, donde Manu García no acabó de brillar en las semanas previas.

7. Más que un once. Los jugadores del banquillo no marcaron la diferencia pero sí mantuvieron el rendimiento colectivo en los compases finales y ofrecieron sus piernas frescas al servicio del grupo. Puede parecer poco, sin embargo, semanas atrás se venía de un Sporting donde los jugadores de refresco no parecían conectarse al encuentro.

Nota a Djukic y su cuerpo técnico

Notable. El equipo sigue evolucionando y las sensaciones son positivas. El cuerpo técnico serbio está aprendiendo de sus errores y no duda en rectificarlos, por ejemplo devolviendo a Manu García a la mediapunta, mientras da continuidad a sus aciertos, como es el caso de Pedro Díaz en el doble pivote.

*El sistema de comentarios se encuentra más abajo de lo habitual, disculpen las molestias.