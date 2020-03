Calavera, un fichaje a tiro del Sporting

0

La Voz de Asturias A.V.M.

16/03/2020 14:30 h

El lateral derecho catalán, Jordi Calavera, vería con buenos ojos su regreso al Real Sporting de Gijón según ha podido saber Sporting1905, después de no disfrutar de la continuidad deseada en su cesión al Girona por parte del Eibar, club con el que finalizará su contrato en el verano de 2021, un factor que abre la puerta a negociar su propiedad a la baja después de encadenar varias cesiones desde su llegada a Ipurua.

Calavera, que ha seguido con atención la actualidad rojiblanca desde su salida de El Molinón, dos veranos atrás, fue uno de los nombres sobre la mesa de Miguel Torrecilla en el mes de junio, cuando se rompieron las negociaciones con el Sporting de Portugal por la continuidad de Geraldes, dentro de la estrategia fijada por las altas esferas de incorporar a jugadores con pasado rojiblanco y fácil adaptación al proyecto. El lateral diestro ya mostró en ese momento su ilusión por regresar a tierras asturianas, pero finalmente la operación no se ejecutó y el club gijonés incorporó en propiedad a Unai Medina por 2 temporadas y una tercera opcional, futbolista que hasta el momento no ha cumplido las expectativas, compartiendo titularidades con Molinero y Bogdan.

Complejo puzzle en el lateral derecho

Francisco Molinero finaliza su contrato en el Sporting en junio, así como Bogdan finaliza su vinculación, pero existe la opción contractual de ampliarlo y se da virtualmente por hecho.

Por debajo llegan Guille Rosas y Enol Coto para la próxima campaña del Sporting B, siendo Rosas la apuesta de mayor proyección para el primer equipo a largo plazo, lo que puede condicionar la planificación de la posición como ya ocurrió este verano en el lateral izquierdo con Pablo García -Sporting B- y David Argüelles -Juvenil e internacional Sub 18-, intentando evitar contrataciones superiores a 2 temporadas para no generar un efecto tapón a nivel contractual. Situación por la que solo llegó Damián Pérez y se mantuvo como posibles recambios a Carlos Cordero, Berto Espeso y Molinero.

Por otra parte, tampoco se debe olvidar que el futuro de la dirección deportiva sigue en el aire, tanto en el caso de Miguel Torrecilla, como en el de sus ayudantes, lo que condiciona en cierto modo los movimientos de manera temporal en el Sporting.

Estadísticas de Calavera en el Girona

En 30 jornadas ligueras desde su llegada, Calavera ha jugado 4 partidos, siendo titular en 3 de ellos, así como fue convocado a otros 6 encuentros y en la Copa del Rey disputó 3 eliminatorias desde la alineación inicial.

Estadísticas de Calavera en el Eibar

No llegó a jugar 10 minutos en toda la temporada por sus problemas de lesiones. Precisamente su único encuentro como titular tuvo lugar en El Molinón durante la Copa del Rey, donde se lesionó a los 8 minutos de partido.

Estadísticas de Calavera en el Sporting

En 40 jornadas ligueras desde su llegada, Calavera jugó 32 partidos, siendo titular en 30 de ellos, así como fue convocado a otro sin llegar a jugar y en la Copa del Rey disputó 2 eliminatorias desde la alineación inicial, así como un encuentro de promoción. En total sumó 1 gol y 4 asistencias.

Así fue la carta de despedida de Jordi Calavera para la afición sportinguista

Llegó el momento más difícil del año, las despedidas, llegué a Gijón con unas expectativas muy altas, siempre me dijeron que tenia un Estadio increíble, que la gente del club era campechana, que tenia una ciudad deportiva de la hostia, que la ciudad era Preciosa y sobretodo que tenían y tienen la mejor AFICIÓN de España. No se equivocaron, todo lo que me contaron era cierto y la verdad que he sido un privilegiado por vivirlo, me empapé de Sportinguismo y lo sentí como si hubiese crecido en Gijón.

Siempre recordaré mi debut en el Molinón, era un saco de nervios, al saltar al campo se me puso la piel de gallina, INCREIBLE.

Solo puedo dar las GRACIAS a cada uno de los empleados del club, a los técnicos y sobretodo a mis compañeros, aprendí mucho de ellos, de cada uno alguna cosa y eso me hizo crecer como jugador pero sobretodo como PERSONA, esta temporada ha habido un grupo Increíble os lo juro.

Cometí errores en un momento clave de la temporada y soy el que más lo lamenta y el que más le jode haberlos cometido, no pudimos conseguir el objetivo, pero que nadie dude que este equipo lo dio todo hasta el final.

También quería dar las gracias a la persona que me acompañó en este viaje, a mi novia Clara “ @maricleeer “ ha sido nuestra primera aventura juntos, decidimos ir a Gijón juntos y vivimos muchos momentos buenos y alguno no tan bueno pero salimos enamorados de esta “tierrina” y siempre quedara en nuestro corazón.

Gracias de corazón, PUXA SPORTING ahora y siempre!

Jordi Calavera.