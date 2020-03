¿Qué día volvería a jugar el Sporting?

0

18/03/2020 11:00 h

Con el calendario liguero atascado desde que se produjo la suspensión de la jornada 28 en Primera y la 32 en Segunda debido a la alerta sanitaria por el coronavirus, en LaLiga se estudia el regreso a la competición.

El organismo presidido por Javier Tebas, sin olvidar la incertidumbre que aún rodea una posible vuelta a la normalidad, desde LaLiga ya tienen preparadas las distintas alternativas de fechas para la vuelta a la competición en función de como avance la pandemia en nuestro país. Un calendario desvelado por la Cadena SER y que abarcaría cuatro distintas soluciones.

Cuatro supuestos

- 23 de abril es la primera fecha prevista si todo evoluciona de manera muy positiva.

- El 2 de mayo es la segunda fecha que tienen preparada para empezar.

- Por último tienen la intención de empezar el jueves 14 de Mayo, 2 meses después desde que se produjo la suspensión de liga.

- Hay una cuarta posibilidad, si el estado de alarma y la cuarentena nacional se extendiese que sería una fecha posterior a éstas.

LaLiga tiene previsto poder acabar las 11 jornadas en un máximo de dos meses y hasta un mínimo de mes y medio. La idea desde la Liga es hacer público este nuevo calendario adaptado, entre esta semana y la próxima.

Con la incertidumbre del regreso y los diferentes calendarios en estudio, la competición española trabaja en coordinación con la UEFA y el resto de países, para dar solución de igual modo a la resolución de las competiciones europeas, mientras se contempla jugar duelos de las mismas los fines de semana.

El avance en la creación de un nuevo calendario desde LaLiga se une a las manifestaciones del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, que también apuesta por poner fin sobre el verde a la presente temporada.

Extracto Circular de la RFEF

Entendemos que el orden de prioridades en el ámbito de la competición debería ser el siguiente:

1- Siempre que existan fechas suficientes hasta el próximo 30 de junio y no se ponga en riesgo la salud de los futbolistas, entrenadores, árbitros y aficionados debería finalizar la presente temporada y deberían disputarse todos los partidos pendientes hasta poder completar la competición. Pero sólo debería llevarse a cabo en el supuesto de que las garantías de salud y competitivas sean completas.

2- Si las fechas del calendario lo permitiesen y no se pudiera jugar a puerta abierta, desde la RFEF no somos partidarios de jugar a puerta cerrada y menos aún existiendo otras opciones que permiten acabar la competición en los terrenos de juego con todas sus aficiones. No obstante, esta es una decisión que incumbe principalmente a los clubes.

3- Desde la RFEF no somos partidarios, ni entendemos que sea conforme a los valores esenciales del deporte, finalizar la temporada sin haber disputado todos los encuentros programados, ni considerar como no celebrada toda la competición. Entendemos que ambas decisiones serían injustas.

4- Desde la RFEF proponemos que la competición se reanude en el momento en que las condiciones sanitarias, sociales y de reparación de los futbolistas y equipos lo permitan y continuar la competición hasta que la misma pueda finalizar. Si ello implica que se haga necesario utilizar período de la temporada 2020/2021, así se priorizaría. Para la temporada 2020/2021 sería necesario establecer unas nuevas reglas de competición que se aprobarían antes de empezar la misma.

La nueva temporada, 20/21, se iniciaría, después del debido descanso de los jugadores y equipos técnicos, con unas reglas específicas y excepcionales conocidas por todos los clubes desde su inicio. Las normas de la competición se ajustarían y se adaptarían de manera extraordinaria al número de jornadas de las que se pudiera disponer una vez sea conocido el momento del fin de la temporada anterior, los encuentros internacionales que se debieron disputar y las fechas de los mismos. Si las fechas no permiten la doble vuelta en aquellas competiciones que así lo tengan estipulado de manera habitual, se jugarían de manera extraordinaria en la temporada 20/21 con el modelo que permitiera el calendario, sea a una sola vuelta, sea un modelo con fase de grupos, con cabezas de serie, con formato play-off, con una combinación de los anteriores y siempre con unas reglas previamente conocidas.

Estas medidas estarán, en todo caso, supeditadas a las que se adopten por la Administración española, la UEFA y la FIFA y a estos efectos trabajaremos de manera coordinada con ellos.

