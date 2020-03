El Sporting ampliaría el contrato de Murilo, Djukic y Molinero por normativa FIFA

0

26/03/2020 21:33 h

Los responsables de la FIFA se reunieron esta tarde con los dirigentes de la patronal, ECA, y el sindicato de futbolistas, FIFPro, para llegar a una serie de principios de acuerdo que afectarían al Sporting del siguiente modo, según avanza Marca.

Los contratos de los futbolistas y los entrenadores se alargarían hasta que finalice la nueva programación del calendario de la presente temporada.

Por consiguiente, se ampliaría la vinculación de Molinero, Djukic y Murilo de forma unilateral, y el club rojiblanco les mantendría el salario anteriormente firmado, aunque la FIFA también propone una reducción monetaria, que en la Premier podría llegar hasta el 50% en el caso de las grandes estrellas, algo que en Segunda división sería inferior, bajo el objetivo de que no se colapse la industria del fútbol con contratos que no se pueden pagar. Como contraprestación, no se podrán realizar despidos unilaterales y se deberá pagar al día. No obstante, el punto de la revisión salarial está pendiente de aclarar y genera mucha polémica.

En el escenario de que otro club tenga contrato con dichos protagonistas, primará el interés del Sporting y al contrario en el supuesto caso de que los rojiblancos hayan programado algún fichaje para julio, el futbolista se quedaría en su actual equipo hasta finalizar su competición. Los nuevos contratos se iniciarán en la fecha en la que comience la nueva temporada.

Por otra parte, también se estaría organizando a medio plazo un fondo de garantía salarial para asegurar el pago de todos los contratos. En caso de que algún club no los cumpla, esa entidad será sancionada.

En otro orden de cosas, durante la crisis del coronovirus los clubes se podrán negar a ceder a sus futbolistas a los combinados nacionales.

En el alero se queda la nueva programación del mercado de fichajes con varios criterios al respecto, desde su ampliación por varios meses, hasta su traslado de fechas.

La Federación Inglesa cancela sus competiciones no profesionales

La FA ha dado por finalizadas las competiciones ligueras desde la tercera división, por lo que no habrá ascensos ni descensos de categoría. En paralelo se mantiene la duda sobre con la FA Cup, que se encontraba en cuartos de final. Una idea que no acaba de cuajar en España, donde la RFEF y LaLiga apuestan por finalizar la temporada ya comenzada, bajo el objetivo de que nadie se sienta afectado por la decisión.

