Abelardo: «Fiché a Jony en el Avilés con un sobrepeso terrible»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias A.V.M.

12/04/2020 23:19 h

Charla organizada por el Comité Gallego de entrenadores y la Federación Gallega de fútbol, en la que se invitó a Mendibilar, entrenador del Eibar; y Abelardo Fernández, técnico del Espanyol y exentrenador del Real Sporting de Gijón:

Declaraciones del entrenador sportinguista:

"Se ha perdido el gusto por la defensa, lo comentaba en mi etapa en el Sporting. Ahora cuesta ver a un chico de 15/16 años que vaya bien al suelo, que vaya bien de cabeza, que se anticipe,...faltan esos entrenamientos de técnica individual que se hacían antes, especialmente a nivel defensivo. Tuve una reunión de fútbol base en el Sporting en la que me comentó un entrenador, buf tengo un central que tiene una salida de balón...y le dije, pues ya no me gusta, si esa es su principal virtud,...a mí me gusta que tengan anticipación, que se perfilen bien, que hagan coberturas,...conceptos defensivos. Ahora cuando coges a uno del filial y piensan más en lo ofensivo que en lo defensivo, ya sean laterales o centrales lo primero es defender, eres defensa"

"A nivel de mejor jugador individual que he entrenado me quedo con Jony, lo tuve desde el Sporting B, luego Sporting y más tarde Alavés. Lo fiché un poco de casualidad, estaba en el Avilés con un sobrepeso terrible, tenía mucha tendencia a engordar. Le quedaba un año de filial y tenía mucho desborde, me gustaba muchísimo, centraba muy bien. Cuando fui al Sporting se rieron de mí, me dijeron que cómo iba a fichar a ese y les dije, imagina si estando así se va del rival y mete centros, si baja 7 o 8kg, es una bomba. Los bajó y se convirtió en un gran jugador"

"Para parar a Messi hay que pegarle un tiro (risas). Es el jugador más determinante del mundo, te regatea a jugadores en un palmo. En los últimos años es el mejor asistente del mundo, ahora saca también las faltas,...Cuando jugamos contra Messi siempre le digo a mis jugadores que no le entren para que no te pueda hacer el regate, que estén atentos al posible pase de Messi porque si te hace el regate te ha superado ya. Hay que intentar aguantarle"

"No sabemos qué pasará con esta temporada, va a ser complicado volver a entrenar. Se va a necesitar un mes o mes y pico de pretemporada. Jugar sin público no es fútbol"

"Nada más acabo mi carrera como jugador de fútbol tengo la suerte de coger un equipo infantil de la Escuela de Fútbol de Mareo, paso por varios equipos de Mareo, llego al Sporting B, después voy al Candás y al Tuilla, más tarde vuelvo al Sporting de segundo entrenador de Javier Clemente, bajo después al Sporting B y más tarde me dan la oportunidad en el primer equipo"

"En Candás y Tuilla se entrenaba a las ocho de la tarde, aprendí mucho, venían con mucha ilusión y era gente que tenía otros trabajos"

"Para ser jugador tienes que tener cualidades y suerte. Por mí apostó García Cuervo con 19 años, hay que estar en el momento justo y aprovechar la oportunidad. Yo entrené en el Sporting en Segunda por poco dinero, estoy seguro que si no fuese por los problemas de dinero del club, que se estuvo meses sin cobrar, seguro que habrían cogido a otro entrenador con más experiencia que yo. Después me han salido bien las cosas y hasta ahora, no es fácil llegar, no es fácil entrenar, dependes de varios factores para que las cosas te salgan bien".

"Se echa en falta el día a día del fútbol porque hacemos un trabajo que nos gusta. Ahora mismo no pienso mucho en ello, trabajo desde casa, hago un contacto con jugadores, pero pienso poco en volver a entrenar, es una situación muy extraña. En el momento que todo se vaya normalizando, que no haya riesgo, pues cada uno podrá empezar a pensar en su profesión. Ahora se piensa más en esas personas que están sufriendo, no en volver a competir"

"Mendilibar tiene mucho mérito, con ese presupuesto, y cumpliendo objetivos tantos años seguidos con el Eibar"

"No me gusta ver repetidas mis ruedas de prensa, no me gusta verme ni escuchar mis declaraciones"

"El fútbol ha cambiado, antes te dejaban más pensar, ahora el jugador debe ejecutar más rápido, los jugadores son también más físicos ahora. En mi etapa se trabajaba poco el gimnasio salvo los años finales de Barcelona. Se juega en pocos espacios. Ahora cuando buscas un central de 1,83 como yo es pequeño, ahora los laterales son de 1,80, los extremos también. El futbolista bueno de hoy jugaría en el fútbol de antes y viceversa, eso sí"

"Siempre me ha gustado un 4-4-2, en inferiores en Mareo jugaba así. En el Sporting B pasé al 4-3-3 por la plantilla que tenía, replegando al mediocampo y apretando arriba. Tenía dos interiores, Pablo Pérez y Álex Serrano, dos jugadores con mucha llegada, eran un poco como ese segundo punta. Me gusta jugar con doble pivote, dos extremos bien abiertos. En el Espanyol no tengo esos extremos tan verticales, el entrenador se tiene que adaptar un poco a los jugadores, pero el director deportivo debe fichar en sintonía con el entrenador, como me pasó en el Alavés y el Sporting"

"Jugar bien es manejar bien la defensa y el ataque, no es solo tener balón, es bueno dominar partidos y es bueno estar en campo rival con balón. Yo prefiero hacer remates, centros, finalizar jugadas, antes de tener un 70% de posesión. Yo he tenido partidos malos que he ganado y al contrario. En el fútbol es de los pocos juegos colectivos que llegas una vez a puerta y ganas, creo que es de los pocos deportes en los que puedes ganar jugando mal"

"Me tachan siempre de muy defensivo (risas), creo que Cruyff no jugaría ahora como en mi etapa. Yo no disfrutaba como defensa, veía espacios por todas partes cuando no controlaba el partido (risas). He tenido a Clemente, a Van Gaal,...he aprendido de varios. Si no puedes tener protagonismo no te queda más remedio que replegar, pero no me considero defensivo"

"Los jugadores ahora están muy atentos en los entrenamientos a la táctica y la gestión de grupo es muy importante, hay que decirle siempre la verdad al futbolista. Por mi experiencia como jugador, hay que hacerlo aunque les parezca mal, hay que ir de cara"

"Cuando hay malos resultados los jugadores deben ver tranquilo al entrenador, si te ven con la cabeza baja, malo. Hay que mirar qué falla el equipo, en qué fallas tú, porque algo falla y se debe mirar. Tienes que tener capacidad de cambiar el sistema, algún jugador, la forma de jugar,..."

"En la pretemporada se trabaja todo. Al comienzo una carga física, pero también los conceptos de juego para que empiece la temporada. En los amistosos no me sirve de nada el resultado, es para coger conceptos. Ahora con el mercado hasta el 31 de agosto no tienes el equipo hecho y no es sencillo acoplar al equipo"

"Es importante trabajar el balón parado en un fútbol cada vez más complejo en lo táctico. He tenido suerte en el Alavés y el Sporting metiendo goles así, y a nivel defensivo también. Muchas veces buscas ventajas con bloqueos pero al final es tener buen lanzador y 5 buenos rematadores que ocupen los espacios. En el Madrid no hacen ni un movimiento, pero tienen eso y van con decisión"

*Recuerda comentar la noticia en el foro que se encuentra debajo de esta publicidad.