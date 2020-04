El Sporting estudia qué hacer con el dinero de los abonos

0

La Voz de Asturias

13/04/2020 22:28 h

El Real Sporting de Gijón se enfrenta en estos momentos a diversos quebraderos de cabeza económicos relacionados con la crisis del coronavirus, siendo dos de los más importantes el confirmar si puede cerrar el balance de la presente temporada con los proporcionales ingresos por abonos y por televisión, un dinero correspondiente a los 5 partidos que restan por disputarse en El Molinón y a las 11 jornadas ligueras en total.

En el caso de los ingresos por televisión, las empresas que poseen sus derechos han asegurado el pago, siempre y cuando se lleguen a disputar dichos eventos, ya sea con público o a puerta cerrada. Por contra, la segunda distaría de satisfacer a los abonados sportinguistas, que para colmo se perderían el duelo frente al Real Oviedo, marcado a rojo en el calendario como el más interesante.

En ese sentido, los dirigentes rojiblancos siguen estudiando qué medida tomar, mientras a nivel jurídico surgen diversos puntos de vista en los clubes de fútbol ante un cierre debido a una pandemia mundial. Incluso los partidarios de no devolver el dinero correspondiente por dichos partidos, por no estar incluido en la letra pequeña del abono, se podrían encontrar posteriormente con que la justicia les niegue la razón, dado que la legislación acostumbra a proteger al consumidor.

Un punto intermedio pasaría por ofrecer un bono de ese mismo asiento en 5 partidos partidos de la temporada que viene, o en su defecto realizar un descuento equivalente por su renovación. Otras entidades como la Real Sociedad prefieren adelantarse a una posible crisis de reputación con su afición devolviendo el 20% del importe, que muchos de aficionados tienen pensado destinar a causas sociales relacionadas con la actual crisis española. En el caso del Sporting, el porcentaje se acercaría al 24% del dinero pagado por el abono completo de temporada.

La diferencia entre ser socio y ser abonado

Los aficionados rojiblancos son abonados y adquieren un servicio de ocio por 21 partidos de liga, algo que no ocurre con clubs sociales como por ejemplo el Grupo Covadonga o el Santa Olaya, donde se entiende a los consumidores como propietarias de la entidad y no simplemente como compradores de un servicio, de ahí que se hayan mantenido sus pagos en el mes de abril. No obstante, ya sea en la próxima asamblea o en una extraordinaria, cuando se supere el confinamiento, los propios propietarios podrán exponer sus quejas, si las tienen, o proponer algún tipo de compensación al resto de socios por haber mantenido el pago sin haber disfrutado de la instalación cerrada.

