Abelardo: «El Sporting debió cesarme antes»

La Voz de Asturias La Voz

15/04/2020 22:38 h

Declaraciones de Abelardo Fernández, exentrenador del Real Sporting de Gijón en La Hora de Broti, programa de Radio Marca Asturias retransmitido en directo todos los miércoles desde las 19:00, con la presentación de José Joaquín Brotons. Así fue la entrevista al técnico asturiano:

Aquí puedes escuchar la entrevista:

Desde el minuto 6*

"Tuve la suerte de venir a Gijón justo antes de que se parase LaLiga. Estoy trabajando bastante. El cuerpo técnico tenemos tres veces por semana reuniones por videoconferencia y cada lunes con los jugadores. Mantengo contacto diario con el preparador físico, para ver como van los entrenamientos y mantengo contacto personal con los futbolistas un par de veces por semana para conocer sus sensaciones y cómo están".

"Los futbolistas están agobiados por su situación. No es lo mismo entrenar en el campo que en casa. El 90% de los jugadores del Espanyol son de fuera, viven en pisos, sin grandes espacios para trabajar. El entrenamiento no tiene nada que ver. Creo que se va a necesitar muchísimo tiempo de pretemporada en el momento que recuperemos la normalidad para volver a competir".

"Ahora mismo, sigues con tu trabajo en casa, pensando que pueda reanudarse, pero en mi caso, estoy muy pendiente de la situación del país, de la gente. En el fútbol somos unos privilegiados, hay muchísima gente que va a estar mucho peor que nosotros. Que se hable de reanudar LaLiga no me interesa lo más mínimo. Lo que está claro es que cuando se pueda volver a entrenar, no haya un mínimo riesgo de contagio, en ninguna de las partes. Deportistas y no deportistas. Creo que lo lógico es, que hasta que no haya riesgo cero, ningún evento deportivo se vuelva a reanudar".

"Hacer conjeturas de lo que puede pasar es prematuro y no me interesa para nada. Creo que hay gente en otros ámbitos pasándolo mal y pienso que los futbolistas nos deberíamos de preocupar en cómo podemos ayudar a ese tipo de personas. Toca pensar en el prójimo y que la sociedad vuelva a ser como antes, pero mejor".

"El Sporting estuvo en una situación muy difícil. Yo viví una situación muy complicada a nivel económico. No se podía fichar, el último año que yo estuve se incorporaron 12 ó 13 jugadores por 6 millones, esta temporada tuvo la suerte de poder gastarse 4 millones por un jugador, o el pasado 2 por otro. A todos nos gustaría que estuviese en Primera, ahora está en una muy buena situación económica y esperemos a ver si se puede ascender, si se acaba la liga este año y si no pues el siguiente. Lo más importante es que está con deuda cero, saneado económicamente y eso no lo podíamos decir años atrás. Hace 4 días, se debían 60 millones de euros a Hacienda"

"Viví una etapa buena y una mala. Dos años muy buenos y el último, que no salieron las cosas tan bien y decidí marcharme en diciembre, cuando creo que incluso el club me tenía que haber cesado antes porque los resultados no eran los adecuados. Cuando eres de Gijón y entrenas al Sporting vives los momentos buenos con una satisfacción enorme, fue mi mejor etapa de entrenador a nivel sentimental. El úlimo año, que no salió bien la cosa, lo vives con una enorme tristeza"

"No me he planteado el futuro para nada. Tendrían que darse unas circunstancias para volver, como entrenador lo veo complicado. No me planteo ni como director deportivo, ni como entrenador, ni como nada. Ahora mi apuesta está en el Espanyol, que es cierto que acabo contrato el 30 de junio y no sé si voy a seguir, pero mi mente está puesta allí al cien por cien".

