Pesimismo sobre el regreso de la afición del Sporting a El Molinón

20/04/2020 23:24 h

Radio Marca Asturias pulsó la opinión de los presidentes de la Federación de Peñas Sportinguistas y de UNIPES en relación a la crisis del coronovirus y el Real Sporting de Gijón -desde el minuto 31:20-:

Jorge Guerrero, presidente de la FPS:

"Sería una contradicción querer entrar en los estadios si la competición se reanuda en junio. Hablando con unos y otros, con Aficiones Unidas, no vemos posible que haya aficionados en las gradas hasta enero"

"En un principio, porque depende de la pandemia, nadie espera entrar en los estadios antes de enero de 2021, el metro de distancia no se puede garantizar, es inviable, hay tornos, accesos,..."

"Habrá equipos a los que jugar a puerta cerrada les venga bien, al Sporting eso le va a perjudicar, en todos los desplazamientos van 1.000 personas"

"No tengo ninguna noticia sobre la devolución de los abonos del Sporting, supongo que el club nos trasladará su intención para ver qué nos parece. Mucha gente me está preguntando, si habrá devolución, si habrá descuento para la temporada que viene. Hay gente que me dice que se convierta en un abono para el fútbol de televisión, me llegan opiniones de todo tipo"

Adrián Nuñez, presidente de UNIPES:

"A día de hoy no sabemos nada sobre la devolución de abonos del Sporting. Solo vemos como escenario que se suspenda la competición hasta que se puedan abrir las gradas, todo lo que no sea eso será salvar un modelo de negocio que se ha visto fallido. Ni se tiene en cuenta a los aficionados, ni se nos ha consultado a los que vamos como locales y visitantes a los estadios"

"Por este modelo televisivo vivimos horarios malos durante todo el año. Esta medida de salvar ahora la televisión a nuestra costa es otra patada en el culo a los aficionados. Queremos reformas para el futuro, esto es solo para salvar los famosos 500 millones"

"La comunicación con el Sporting es activa, como el resto del año"

"Los abonados somos considerados clientes, así lo reflejan los decretos, así que me imagino que el Sporting devolverá los abonos o buscará alguna alternativa para cumplir con esas disposiciones"

