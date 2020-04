Rozada descarta entrenar al Sporting

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias La Voz

21/04/2020 00:20 h

El youtuber @cazurreandoenOK organizó una tertulia con varios entrenadores españoles, entre los que se encontraban los ex del Sporting y el Oviedo, José Alberto y Rozada -desde el minuto 1:45-:

Rozada, seguidor de la carrera del sportinguista, Marcelino García Toral

«En mi adolescencia diría Mourinho, lo que hizo en el Oporto fue tremendo. Luego Chelsea y el Inter. Lo valoro mucho. El otro es Marcelino García Toral, porque tiene mucho mérito salir de donde salió y en todos los equipos a lo que fue sacó el máximo rendimiento de sus jugadores»

¿Entrenaría Rozada al Sporting?

«Esa pregunta ya me la hicieron varias veces y dije que no, soy de Oviedo y socio del Real Oviedo desde hace muchos años. Viví cosas muy bonitas con este club. Es complicado. No tengo nada en contra del Sporting, máximo respeto, uno de mis mejores amigos es el hijo de Joaquín, el jugador del Sporting, pero mi camino está lejos de ahí»

¿Entrenaría José Alberto al Oviedo?

«Ahora no entrenaría al Oviedo, pero al final somos profesionales y tenemos que estar por encima de los sentimientos y estas cosas, ya se verá, el futuro dirá dónde te lleva la vida»

¿Qué opina Rozada del Sporting de José Alberto?

«A José Alberto le perjudicó que las expectativas del Sporting eran muy altas, nunca se metió en descenso, hizo un buen trabajo y se puede ir con la cabeza alta»

José Alberto, contrario de una liga de filiales

«Cualquier medida respecto a una liga de filiales debe tener muchas cosas y muy bien estudiadas. He hablado con muchos jugadores que han jugado en la liga de reservas inglesa y nadie está contento con esa categoría en Inglaterra. Que los filiales participen en una Segunda B competitiva es una buena medida para los jugadores, para ver si dan el salto o no lo dan»

Los 5 mejores extremos izquierdos del Sporting en el siglo XXI

*Recuerda comentar la noticia en el foro que se encuentra debajo de esta publicidad.