Así juega Gaspar, el «fichaje sorpresa» del Sporting

La Voz de Asturias Daniel Souto

25/04/2020 21:38 h

Miroslav Djukic ofreció una lista de 27 jugadores entre el primer equipo y el filial del Real Sporting de Gijón para el futuro regreso a los entrenamientos, de cara a jugar el tramo final de campeonato de 11 partidos. Un listado que reúne a aquellos futbolistas que estarán a disposición del técnico serbio en caso de que la competición liguera se reanude.

Entre esos 27 nombres, 6 tienen ficha del filial y entre las principales novedades destaca la presencia de Gaspar Campos-Ansó, una de las perlas más preciadas de la cantera de Mareo en estos últimos años, que comenzó la temporada como suplente pero desde la jornada 14 se afianzó en la titularidad y ya acumula 4 goles.

El gijonés cumplió 20 años recientemente compagina el fútbol con sus estudios de ingeniería. Se desarrolló como centrocampista, especialmente en el rol de mediapunta o como interior, aunque esta temporada en el filial ha despuntado desde el extremo, posición en la que puede sacar provecho de su velocidad, aunque otras de sus grandes cualidades quedan más opacadas en esta función. Precisamente en lo referente a la velocidad encontramos una de sus características más pronunciadas: su potente arrancada. Sin ser un jugador de gran talla (1,75m) de la que exprimir una zancada amplia, posee una gran capacidad para acelerar en esos primeros metros de forma diferencial.

Sin embargo, no es únicamente una cuestión de potencia. Su gran técnica a la hora de controlar y orientar el cuerpo cuando recibe el balón también le facilita obtener ventajas sobre sus rivales cuando está encimado. Esta capacidad para perfilarse correctamente y tener un buen primer toque es lo que le permite posteriormente encarar y arrancar, siendo un futbolista escurridizo en esos primeros metros al que es difícil de robar el cuero si recibe con un mínimo de espacio. Son estas cualidades las que le hacen destacar -especialmente cuando jugaba en categorías inferiores- en la posición de mediapunta, ya que esas acciones cerca del balcón del área resultan diferenciales.

A pesar de todas estas virtudes, no es un jugador que destaque por su posicionamiento, lo que se traduce en un juego entre líneas algo descompensado, al no leer siempre bien por dónde puede ir la jugada. Este factor deviene clave en el fútbol profesional, y es una de las cuestiones que pueden alejarle de la mediapunta en pos de ser un interior con más recorrido, pues ahí también podría aprovecharse su gran llegada desde segunda línea. Los goles que suma Gaspar suelen llevar ese sello, apareciendo en zonas vulnerables, llegando y no estando, para finalizar por sorpresa.

Se trata por tanto de un centrocampista eminentemente ofensivo, con alma de mediapunta pero que por cualidades parece encajar perfectamente en el rol de interior. Es este espíritu atacante el que le hace flaquear más en situaciones opuestas; en acciones defensivas, de marcaje o de uno contra uno. Es un aspecto que debe mejorar y que se le demandará si termina desempeñándose más cerca de la medular que del área rival, pero aún tiene mucho margen para trabajarlo. Buena técnica en la recepción, potente arrancada, visión de juego para distribuir y capacidad de llegada en segunda línea. Por semejanzas, si buscamos un futbolista del primer equipo al que se parezca, podríamos encontrar varias similitudes con Nacho Méndez, aunque obviamente también tengan sus diferencias.

Una de las perlas de Mareo que no ha pasado inadvertida en el radar del técnico serbio y que parece tenerlo en consideración ya para el corto plazo. La vuelta a la normalidad se torna más esperanzadora si en el horizonte podemos ver a un nuevo guaje sobre el césped de El Molinón. Un guaje, además, que lleva muchos años deslumbrando en Mareo, acudiendo a convocatorias de la Selección Sub16 y Sub17, además de llamar la atención de grandes clubes españoles como el Real Madrid y de fuera de nuestras fronteras, aunque finalmente fue renovado por el Sporting dentro de su programa de becas. Todo aquel que lo conozca seguro que ya tiene ganas de ver su evolución. Que vuelva ya a rodar el balón.

