Ex Sporting: Congo explica su detención policial

13/05/2020 00:51 h

Congo, ex del Real Sporting de Gijón, explica su detención policial en El Chiringuito de Jugones de Josep Pedrerol:

"Estoy muy tranquilo, no es una situación cómoda pero estoy en casa confinado y tranquilo, quiero seguir disfrutando la vida lo mejor posible."

"Lo importante es que estoy en casa y me siento una persona libre de problemas. Todos nos podemos juntar con personas que no te aportan y que no vienen bien a tu vida."

"Me han picado a la puerta y acompañé a la policía, me hicieron preguntas y me volví a casa, me han tratado muy bien como indica el protocolo, me han leído los derechos."

"Me han mostrado una serie de fotos para ver si conocía a una serie de personas que entre pitos y flautas, eres buena persona, bueno con todo el mundo, pues conozco a las familias de muchos de esos, muchos me pidieron ayuda con sus hijos para el fútbol, siempre intento ayudar."

"Yo no tengo en absoluto que ver con el tráfico de cocaína, yo me dedico con una de esas persona

s a tener negocios con esmeraldas, él trae eso y oro de Colombia."

"Siempre he pedido hacer todo por escrito y con contratos, haciendo todo lo mejor posible. Él tiene una clínica de estética y yo iba mucho, van muchos colombianos, incluso españoles."

"Él fue médico de la Selección de Colombia. La policía me dijo que tengo que ser consciente de las cosas y me debo apartar de esas personas."

"La policía llevaba tiempo siguiendo qué hago y qué no hago, saben qué tipo de persona soy, querían mi opinión. La policía me ha tratado muy bien, me han hecho sentir muy tranquilo para enseñarme la situación."

